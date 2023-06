Ligue 1 : le calendrier de la saison 2023-2024 se dévoile, découvrez les premières affiches

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé ce jeudi le calendrier 2023-2024 de la Ligue 1. Un championnat à 18 clubs au lieu de 20, comme ce fut le cas entre 1997 et 2002. Les équipes s'affronteront lors des 34 journées et 306 matchs répartis entre le 12 août et le 18 mai 2024.

Cette saison, Le Havre et Metz font leur retour en Ligue 1, tandis que sont relégués en Ligue 2.

La LFP dévoile au compte-goutte les affiches avant de dévoiler le calendrier complet à partir de 16h00.

Découvrez les premières affiches de la saison 2023-2024 Ligue 1

Le PSG, champion en titre, recevra Lorient pour la première journée de cette nouvelle saison. Lens, le dauphin, se déplace au Stade Brestois.

Les derbys de la saison 2023-2024

Le multiplex de la dernière journée de Ligue 1 :

Les affiches chocs de la saison

La première journée de Ligue 1 sera l'occasion de faire un remake de la dernière finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse.

Le premier Clasico entre le PSG et Marseille aura lieu le dimanche 24 septembre à l'occasion de la sixième journée. Le match retour aura lieu le dimanche 31 mars (27e journée).

L'intégralité du calendrier club par club, journée par journée

Le calendrier général de la saison 2023-2024 :

