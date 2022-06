Ligue 1 : le calendrier de Troyes pour la saison 2022-2023, journée par journée

Nouvelle saison en Ligue 1 pour l'Estac et nouveau calendrier, dévoilé ce vendredi par la Ligue de football professionnel pour 2022-2023. Troyes jouera son premier match le week-end des 6 et 7 août, mais, comme les autres clubs, finira deux semaines plus tard que d'habitude : le samedi 3 juin 2023. Le calendrier est bouleversé cette année par la Coupe du monde au Qatar, qui se disputera du 21 novembre au 18 décembre et impose six semaines de pause au championnat de France.

Lever de rideau et clap de fin, belles affiches au stade de l'Aube et déplacements périlleux : découvrez le calendrier de Troyes pour cette nouvelle saison en Ligue 1.

Premier match et premier déplacement : le 7 août à Montpellier.

Premier match à domicile : contre Toulouse, le 14 août.

Derby face à Reims : le 2 octobre au stade de l'Aube et le 12 février à Delaune.

Matchs face au champion de France, le PSG : le 30 octobre au Parc des Princes et le 7 mai à Troyes.

Dernier match de la saison : à domicile face à Lille