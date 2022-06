Ligue 1 : le calendrier du Clermont Foot 63 pour la saison 2022-2023 journée par journée

La Ligue de football professionnel à dévoilé ce vendredi le calendrier 2022-2023 de la Ligue 1. Découvrez toutes les dates des matches au stade Gabriel-Montpied et à l'extérieur, journée par journée pour la deuxième saison du Clermont Foot en élite.

La saison 2022-2023 du Clermont Foot en Ligue 1 débutera le week-end des 6 et 7 juin.

On connaît le calendrier de la saison 2022-2023 de Ligue 1 qui a été officiellement dévoilé ce vendredi par le Ligue de football professionnel. On le savait déjà depuis quelques jours et c'est donc confirmé, les joueurs du Clermont Foot 63 débuteront leur saison à domicile par une rencontre attendue face au PSG le dimanche 7 août. Ils iront ensuite en déplacement à Reims avant de recevoir Nice.

Le calendrier 2022-2023 du Clermont Foot a été dévoilé ce vendredi 17 juin. - ©Ligue de football professionnel

Pour préparer cette saison, la deuxième de l'équipe clermontoise en Ligue 1, les Auvergnats disputeront plusieurs matchs amicaux, le premier face à Grenoble (Ligue 2) ce samedi 9 juillet. Ensuite, le Clermont Foot affrontera l'équipe UNFP le 13 juillet, Lens le 16 juillet, Montpellier le 20 juillet et Rodez.

