Ligue 1 : le calendrier du Clermont Foot pour la saison 2023-2024 journée par journée

La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé ce jeudi son calendrier 2023-2024 de la Ligue 1. Le Clermont Foot débutera sa 3e saison dans l'élite en recevant l'AS Monaco au stade Gabriel-Montpied à l'occasion de la première journée le week-end des 12 et 13 août. Cette saison marquera le passage à 18 clubs et donc 34 journées.

Après la réception de Monaco, le Clermont Foot se déplacera à Reims avant de recevoir Metz. Les Clermontois affronteront ensuite Toulouse à l'extérieur puis Nantes à domicile.

Quand voir le PSG, l'OM et l'OL au stade Gabriel-Montpied ?

Le Clermont Foot recevra le PSG, champion en titre, le 1er octobre au stade Gabriel-Montpied et jouera à Paris le week-end du 4 avril 2024. L'OM foulera la pelouse clermontoise le week-end du 3 mars 2024 (match aller à Marseille le 17 décembre) et le derby régional contre Lyon se jouera le 22 octobre dans le Rhône et le 11 mai au stade Montpied.