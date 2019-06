Ligue 1 : le calendrier du FC Metz pour la saison 2019-2020, journée par journée

Le calendrier 2019-2020 de la Ligue 1 a été dévoilé ce vendredi 14 juin par la LFP. Retrouvez toutes les dates des matches du FC Metz au stade Saint Symphorien et à l'extérieur, journée par journée. La saison est à suivre sur France Bleu Lorraine ! et on commence par un derby de l'Est