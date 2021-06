FC Nantes : le calendrier de la saison 2021-2022 de Ligue 1, journée par journée

Après une saison, chaotique sur le terrain comme en coulisse avec une contestation qui est montée d'un cran entre les groupes de supporters et la présidence Kita, le FC Nantes va devoir faire table rase du passé pour ne pas batailler jusqu'au bout pour le maintien. Dix-huitièmes du dernier exercice et sauvés grâce à une meilleure différence de buts dans le barrage de la peur contre Toulouse, les Canaris, toujours en vacances, ont pris connaissance du calendrier 2021/2022 de Ligue 1, dévoilé ce vendredi à la mi-journée par la LFP.

Un déplacement à Monaco en guise de mise en jambes

Une fois n'est pas coutume, les Jaunes vont débuter leur saison avec du lourd. Après Lille, deux fois en 2017 et 2019, les joueurs d'Antoine Kombouaré vont se déplacer sur le Rocher monégasque. Comme un air de déjà vu. Il y a trois saisons, l'octuple champion de France avait déjà débuté son exercice par une confrontation face à l'AS Monaco de Falcao. A l'époque, elle s'était soldée par une large défaite, à l'occasion du premier match sur le banc de l'éphémère Miguel Cardoso.

Le mois d'août sera des plus épiques pour les Jaune et Vert. Après leur déplacement en Principauté, ils auront à faire à Rennes et Lyon, lors des quatre premières rencontres de la saison. La fin d'année civile sera également difficile à négocier avec un enchaînement de deux déplacements à Paris puis à Lille et la réception dans la foulée de l'Olympique de Marseille. Quant à l'épilogue de la saison prochaine, il promet lui aussi. En avril et mai, les coéquipiers d'Alban Lafont auront à jouer l'OM, Bordeaux, Lens, Rennes, Lyon avant de mettre un point final à leur saison avec "le Classique", contre Saint-Etienne.

