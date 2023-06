Ligue 1 : le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-2024, journée par journée

Ignatius Ganago et les Canaris vont repartir pour une nouvelle saison de Ligue 1.

Après une saison loupée et Antoine Kombouaré éjecté de son poste d'entraineur en fin de saison dernière, place à la suite pour les Canaris. Le championnat commencera pour le FC Nantes à domicile face au Toulouse FC le dimanche 13 août 2023. C'est ce que nous apprend le calendrier dévoilé par Ligue de football professionnel (LFP) ce jeudi. La saison compte désormais 34 journées et 18 équipes.

Les grandes dates à retenir

1re journée : le week-end des 12 et 13 août 2023

17e journée (fin des matches aller) : mercredi 20 décembre 2023

34e et dernière journée : samedi 18 mai 2024

Play-off 1 : mardi 21 mai 2024

Play-off 2 : vendredi 24 mai 2024

Les matchs amicaux du FC Nantes

Samedi 15 juillet face au Stade Lavallois, à Saint-Nazaire

Dimanche 23 juillet face à Angers (lieu à définir)

Mercredi 2 août face à Lorient (lieu à définir)

Le calendrier 2023-2024 du FC Nantes

Le FC Nantes recevra le Toulouse FC pour son premier match de la saison de Ligue 1. Les hommes de Pierre Aristouy se déplaceront ensuite à Lille, puis ils accueilleront Monaco et Marseille à la Beaujoire avant un déplacement à Clermont. Ils recevront le champion de France en titre, le PSG, le 18 février.

Le derby tant attendu face au Stade Rennais aura lieu le 1er octobre au Roazhon Park (match aller) et le 21 avril à la Beaujoire. Les Canaris iront à Monaco pour la 34e et dernière journée du championnat.

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023/2024 - LFP

Toute la saison 2023-2024 en Ligue 1

En Ligue 1, la saison 2023-2024 commencera le week-end des 12 et 13 août. Cette saison marquera le passage de 20 à 18 clubs et donc de 38 à 34 journées. Seule la 17ᵉ journée sera programmée en semaine. Elle se jouera le mercredi 20 décembre 2023 et marquera le début de la trêve hivernale.

La reprise s’effectuera avec la 18ᵉ journée programmée lors du week-end des 13 et 14 janvier 2024. La 34ᵉ et dernière journée de Ligue 1 pour la saison 2023-2024 a été placée au samedi 18 mai 2024.

Aucun match de la 32ᵉ journée de Ligue 1 ne sera programmé le dimanche 5 mai 2024 conformément à la loi adoptée en 2020 par le parlement pour commémorer le drame de Furiani du 5 mai 1992.

La coupe de France

1/32e de finale : dimanche 7 janvier 2024 (entrée des clubs de L1)

1/16e de finale : dimanche 21 janvier 2024

1/8e de finale : mercredi 7 février 2024

Quarts de finale : mercredi 28 février 2024

Demi-finales : mercredi 3 avril 2024

Finale : samedi 25 mai 2024

