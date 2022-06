Ligue 1 : le calendrier du Paris Saint-Germain pour la saison 2022-2023 journée par journée

La Ligue de football professionnel a dévoilé ce vendredi le calendrier 2022-2023 de la Ligue 1. Découvrez toutes les dates des matches au Parc des Princes et à l'extérieur, journée par journée pour la saison du Paris Saint-Germain.

On connaît le calendrier de la saison 2022-2023 de Ligue 1 qui a été officiellement dévoilé ce vendredi par le Ligue de football professionnel. On le savait déjà depuis quelques jours et c'est donc confirmé, les joueurs du Paris Saint-Germain débuteront leur saison à l'extérieur par un match face à Clermont le dimanche 7 août.

Pour leur premier match à domicile au Parc des Princes, les Parisiens recevront Montpellier lors de la deuxième journée le dimanche 14 août.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le premier grand choc de la saison pour les champions de France en titre se tiendra le dimanche 28 août avec la réception de Monaco. Le PSG recevra Lyon le dimanche 18 septembre pour la 8e journée.

Le premier classico de la saison face à Marseille, deuxième au classement, se déroulera le dimanche 16 octobre lors de la 11e journée au Parc des Princes. Le match retour aura lieu le dimanche 26 février au Vélodrome.