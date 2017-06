Ligue 1 : le calendrier du Racing Club de Strasbourg pour la saison 2017-2018

Le Racing se rendra à Lyon au Parc OL pour le premier match de Ligue 1 le 5 août et à Monaco chez le champion de France en titre le 16 septembre. Et les supporters strasbourgeois retiendront la date du 20 décembre, jour de derby à Metz.

Le Racing se rendra à Lyon au Parc OL pour son retour en Ligue 1 le 5 août et à Monaco chez le champion de France en titre le 16 septembre. Lors de la phase aller, il recevra l'OM le 14 octobre et le PSG le 2 décembre. Et les supporters strasbourgeois retiendront la date du 20 décembre, jour de derby à Metz.

🗓 Pour vous en exclu le calendrier 2017/2018 de Strasbourg ! 😉 pic.twitter.com/AjhSJeD4Rq — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) June 15, 2017

Le Racing disputera le dernier match du championnat à Nantes, le 19 mai.