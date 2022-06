Ligue 1 : le calendrier du Racing Club de Strasbourg pour la saison 2022-2023, journée par journée

Le calendrier 2022-2023 de Ligue 1 a été dévoilé ce vendredi par la Ligue de football professionnel. Retrouvez toutes les dates des matchs du Racing Club de Strasbourg, au stade de la Meinau et à l'extérieur, journée par journée. Une saison à suivre sur France Bleu Alsace et francebleu.fr.

Le calendrier 2022-2023 de la Ligue 1 a été dévoilé ce vendredi par la Ligue de football professionnel. Un calendrier atypique, du fait de la Coupe du monde au Qatar, qui se disputera du 21 novembre au 18 décembre. Résultat, le Racing Club de Strasbourg et les autres clubs de l'élite entameront la saison comme d'habitude le week-end des 6 et 7 août, mais finiront le samedi 3 juin 2023, soit deux semaines plus tard que d'ordinaire.

Lever de rideau et clap de fin, belles affiches à la Meinau et déplacements périlleux : découvrez le calendrier du Racing Club de Strasbourg pour cette nouvelle saison en Ligue 1 :

Strasbourg affrontera Monaco (3e de la dernière saison) au stade de la Meinau pour le premier match de la saison et cela fera office de choc de cette première journée de Ligue 1. Ce sera le 7 août. Ensuite, le RCSA ira jouer à Nice puis recevra Reims.

L'Olympique de Marseille est attendu le 30 octobre à la Meinau. Match retour le 12 mars au Vélodrome. A noter la venue du Lens de Jonathan Clauss à la Meinau le 11 janvier.

La fin de saison s'annonce intense avec la réception de l'OL à la Meinau le 30 avril, puis celle du PSG de Mbappé à Strasbourg le 27 mai pour l'avant dernière journée du championnat. Entre temps, le RCSA aura reçu Nice le 14 mai. Les joueurs alsaciens termineront par un déplacement à Lorient le 3 juin.

On sait déjà également qu'il y aura un match de présaison sans enjeux mais de prestige le 31 juillet. Le Racing ira affronter Liverpool à Anfield Road ! Coup d'envoi à 19h30. Les billets seront achetables en ligne seulement sur le site de Liverpool.