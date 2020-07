Ligue 1 : le calendrier du RC Lens pour la saison 2020-2021, journée par journée

Le calendrier 2020-2021 de la Ligue 1 a été dévoilé ce jeudi par la LFP. Retrouvez toutes les dates des matches du RC Lens au stade Bollaert et à l'extérieur, journée par journée. La saison du RC Lens est vivre sur France Bleu Nord !

La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé ce jeudi le calendrier 2020-21 de la Ligue 1. Le RC Lens commencera le dimanche 23 août par un déplacement à Nice, suivi du grand retour du stade Bollaert en Ligue 1 via la grande porte. C'est en effet le Paris Saint-Germain qui débarquera à Lens pour la deuxième journée le dimanche 30 août. Le derby du Nord opposera les Sangs et Or à Lille lors de la 7ème journée à Bollaert, le dimanche 18 octobre.

Retrouvez ci-dessous toutes les dates des matches de Lens au stade Bollaert et à l'extérieur.