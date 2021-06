Ligue 1 : le calendrier du Stade de Reims pour la saison 2021-2022, journée par journée

Le calendrier a été dévoilé ce vendredi 25 juin par la LFP. Retrouvez toutes les dates des matchs du Stade de Reims au stade Delaune et à l'extérieur, journée par journée. La saison est à suivre sur France Bleu Champagne-Ardenne.

Pour la 7e saison consécutive, et c'est chose rare, le Stade de Reims va débuter sa championnat à l'extérieur. La dernière fois que le Stade de Reims a débuté à Delaune, c'était lors de la saison 2014-2015, et la réception du Paris Saint-Germain début août au Stade Delaune. Ce qui a pour conséquence non négligeable qu'il terminera l'exercice au mois de mai prochain au Stade Delaune. Comme en 2018, lors du retour du Stade de Reims en Ligue 1, les Rémois débuteront la saison à Nice le 8 août. Le premier match au Stade Delaune sera le week-end du 15 août avec la réception de Montpellier.

A noter les principaux rendez-vous de la saison. Avec tout d'abord un Stade de Reims - Paris Saint-Germain, juste à la fin de l'été, le week-end du 28 et 29 août, qui pourrait permettre au Stade Delaune d'afficher complet depuis le 22 janvier 2020, c'était aussi face au PSG en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Depuis, en raison de la crise sanitaire, on n'a jamais revu le Stade Delaune à guichets fermés. Autres rendez-vous importants, les deux derbys face à Troyes : ils se disputeront le 24 octobre à Delaune et le 3 avril au Stade de l'Aube.

Le calendrier complet du Stade de Reims

Le calendrier du Stade de Reims pour la saison 2021-2022 - LFP

Les affiches à retenir dans le calendrier du Stade de Reims :

4e journée (29 août) : Stade de Reims - Paris Saint-Germain

7e journée (22 septembre) : Lille - Stade de Reims

- Stade de Reims 11e journée (24 octobre) : Stade de Reims - ESTAC Troyes

13e journée (7 novembre) : Stade de Reims - AS Monaco

16e journée (1er décembre) : Olympique Lyonnais - Stade de Reims

- Stade de Reims 19e journée (22 décembre) : Olympique de Marseille - Stade de Reims

- Stade de Reims 22e journée (23 janvier) : Paris Saint-Germain - Stade de Reims

- Stade de Reims 26e journée (27 février) : AS Monaco - Stade de Reims

- Stade de Reims 29e journée (20 mars ) : Olympique Lyonnais - Stade de Reims

- Stade de Reims 30e journée (3 avril) : ESTAC Troyes - Stade de Reims

- Stade de Reims 33e journée (20 avril) : Stade de Reims - Lille OSC

34e journée (24 avril) : Stade de Reims - Olympique de Marseille

Avant le début de la saison, les Rémois feront leur stage de reprise au Touquet du 19 au 24 juillet. Ils disputeront ensuite sept matches de préparation.

Le programme de la pré-saison 2021-2022