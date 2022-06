Ligue 1 : le Stade de Reims débutera sa saison 2022 - 2023 par un déplacement à Marseille

C'est une saison atypique qui se profile pour le Stade de Reims et les autres clubs de Ligue 1 : le calendrier 2022-2023, dévoilé ce vendredi par la Ligue de football professionnel, tient compte de la Coupe du monde au Qatar, qui se disputera du 21 novembre au 18 décembre. Résultat, si les matchs commenceront comme d'habitude début août, ils finiront le samedi 3 juin 2023, soit deux semaines plus tard que d'ordinaire. La compétition internationale impose six semaines de pause mi-novembre.

Et comme en 2019, c'est à Marseille que les Rémois débuteront cette saison, au Stade Vélodrome. Avec un mois d'août chargé par 5 matches, ce qui est là aussi une première en plein été. Le dernier match avant la trêve liée à la Coupe du Monde au Qatar sera le dimanche 13 novembre avec un déplacement à Montpellier. Les Rémois reprendront après 6 semaines de break par un match à domicile face à Rennes, le mercredi 28 décembre. Sans oublier les derbys : à Troyes le 2 octobre et au Stade Delaune le 12 février. Et les deux affiches face au Paris Saint-Germain le 9 octobre à Delaune et le 29 janvier au Parc des Princes.

LES GRANDES DATES DU STADE DE REIMS

Dimanche 7 août (1ère journée) : Olympique de Marseille - Stade de Reims

Dimanche 28 août (4e journée) : Stade de Reims - Olympique Lyonnais

Dimanche 18 septembre (8e journée) : Stade de Reims - AS Monaco

Dimanche 2 octobre (9e journée) : ESTAC Troyes - Stade de Reims

Dimanche 9 octobre (10e journée) : Stade de Reims - Paris Saint-Germain

Dimanche 29 janvier (20e journée) : Paris Saint-Germain - Stade de Reims

Dimanche 12 février (23e journée) : Stade de Reims - ESTAC Troyes

Dimanche 12 mars (27e journée) : AS Monaco - Stade de Reims

Dimanche 19 mars (28e journée) : Stade de Reims - Olympique de Marseille

Dimanche 27 mai (37e journée) : Olympique Lyonnais - Stade de Reims

Samedi 3 juin (38e journée) : Stade de Reims - Montpellier

LE CALENDRIER COMPLET DU STADE DE REIMS