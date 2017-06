Ligue 1 : le calendrier du Stade Rennais pour la saison 2017-2018

Le Stade Rennais débutera sa saison de Ligue 1 le 5 août à l'extérieur, à Troyes, l'un des promus de la saison passée. La saison s'achèvera à domicile, avec un match contre Montpellier, le 19 mai 2018.

Parmi les rendez-vous phares, à noter sur vos agendas, les dates des derbys: à Roudourou contre Guingamp pour le premier derby de la saison, lors de la 9e journée, programmée le 14 octobre. Retour début février 2018 au Roazhon Park. Les confrontations contre Nantes auront lieu, fin novembre pour la rencontre aller au Roazhon Park et le 21 avril pour le match retour à la Beaujoire. A noter aussi : Rennes / PSG à domicile, en fin d'année 2017, le 16 décembre, la réception de Marseille quelques semaines plus tard, après la trêve de Noël, le 13 janvier. Les Rennais recevront l'AS Monaco, le champion de France, le 1er avril. Le stade Rennais terminera sa saison le 19 mai à domicile contre Montpellier, les Rouge et Noir recevront d'ailleurs à trois reprises sur les 4 dernières journées de championnat.

Découvrez le calendrier complet :