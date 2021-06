Ligue 1 : le calendrier du Stade Rennais pour la saison 2021-2022, journée par journée

Le calendrier 2021-2022 de la Ligue 1 a été dévoilé ce vendredi 25 juin par la LFP. Retrouvez toutes les dates des matchs du Stade Rennais au Roazhon Park et à l'extérieur, journée par journée. La saison est à suivre sur France Bleu Armorique.

Après une saison 2020/2021 marquée par des hauts et des bas, le Stade Rennais va vivre une année riche, avec le championnat et l'Europa Conference League. La Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé ce vendredi 25 juin le calendrier de cette nouvelle saison.

Le Stade Rennais débutera sa saison à domicile face au RC Lens le week-end du 8 août, et la terminera au stade Pierre Mauroy face au LOSC le 22 mai. Le club n'avait plus joué son premier match de L1 à domicile depuis la saison 2013/2014.

Rennes jouera six matchs au mois d'août avec ses deux matchs de barrage de Ligue Europa Conférence prévus les 19 et 26 août. Les Rouge et Noir recevront le FC Nantes pour le derby dès la troisième journée de Ligue 1 le week-end du 22 août. Ils se déplaceront à la Beaujoire à la 36e journée autour du 8 mai.

Autre date à noter dans le calendrier rennais : le retour de Julien Stéphan au Roazhon Park avec son nouveau club, Strasbourg, le week-end du 24 octobre. Rennes recevra le PSG à la 9e journée début octobre, et se déplacera au Parc des Princes à la mi-février.

Le calendrier complet du Stade Rennais