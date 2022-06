Ligue 1 : le calendrier du Stade Rennais pour la saison 2022-2023, journée par journée

Le calendrier 2022-2023 de la Ligue 1 a été dévoilé ce vendredi 17 juin par la LFP. Retrouvez toutes les dates des matchs du Stade Rennais au Roazhon Park et à l'extérieur, journée par journée. La saison est à suivre sur France Bleu Armorique.

Un derby breton pour démarrer ! Les Rennais débuteront le championnat de Ligue 1 face à Lorient le week-end du 6 août au Roazhon Park. Et les Rouge et Noir termineront aussi leur saison par un derby, à Brest le 3 juin. Rappelons que cette saison sera scindée en deux par la coupe du Monde au Qatar qui se déroule du 21 novembre au 18 décembre. Il y aura 15 matchs de championnat avant ses dates, 23 après.

Le Stade Rennais recevra Nantes le 9 octobre et se déplacera chez son grand rival le 26 février. Les hommes de Bruno Genesio affronteront Paris le 15 janvier au Roazhon Park et le 19 mars au Parc des Princes.

Tous les matchs du Stade Rennais dans le détail :

Les 38 matchs du Stade Rennais - LFP

Le Stade Rennais disputera aussi la phase de groupes de la Ligue Europa. Les six matchs se joueront les 8 et 15 septembre, les 6, 13 et 27 octobre ainsi que le 6 novembre. Tous les matchs du Stade Rennais seront à vivre en direct sur France Bleu Armorique.

