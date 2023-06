Ligue 1 : le calendrier du Stade Rennais pour la saison 2023-2024, journée par journée

Il y a eu la qualification à l'arrachée en Coupe d'Europe , la quatrième place la saison dernière, place maintenant à un nouvel opus pour le Stade Rennais. Le championnat commencera pour les hommes de Bruno Génésio au Roazhon Park face à Metz le 13 août 2023. C'est ce que nous apprend le calendrier dévoilé par la Ligue de football professionnel (LFP) ce jeudi. La saison compte désormais 34 journées et 18 équipes.

Les grandes dates à retenir

1re journée : le 13 août 2023

17e journée (fin des matchs aller) : mercredi 20 décembre 2023

hes aller) : mercredi 20 décembre 2023** 34e et dernière journée : samedi 18 mai 2024

Play-off 1 : mardi 21 mai 2024

Play-off 2 : vendredi 24 mai 2024

Les matchs amicaux du Stade Rennais

Les Rouge et Noir reprennent le chemin de l’entraînement le 7 juillet prochain, avant de s'envoler vers l'Angleterre du 1er au 5 août pour un stage de préparation à Saint George’s Park. Ils disputeront six matchs amicaux avant la reprise du championnat :

Mercredi 19 juillet : Stade Rennais F.C. / US Concarneau - La Piverdière - 17h

Samedi 22 juillet : US Saint-Malo / Stade Rennais F.C - Stade de Marville à Saint-Malo - 17h

Mercredi 26 juillet : Rennais F.C. / Stade Brestois 29 - Stade du Clos Gastel à Dinan - 18h

Samedi 29 juillet : Stade Rennais F.C. / West Ham United FC - Roazhon Park - 18h

Mercredi 2 août : Nottingham Forest F.C. / Stade Rennais F.C - Saint George's Park - 19h (heure locale)

Samedi 5 août : Wolverhampton Wanderers F.C. / Stade Rennais F.C - Molineux Stadium - 13h (heure locale)

Le calendrier complet 2023-2024 du Stade Rennais

Le calendrier du Stade Rennais pour la saison 2023/2024 de Ligue 1 - LFP

Les journées importantes de la phase aller pour le Stade Rennais

J1 (13/08) - FC Metz au Roazhon Park

J2 (20/08) - RC Lens à l'extérieur

J4 (03/09) - Brest à l'extérieur

J7 (01/10) - FC Nantes au Roazhon Park

J8 (08/10) - Paris SG au Roazhon Park

J9 (22/10) - FC Lorient à l'extérieur

J14 (03/12) - O.Marseille à l'extérieur

J15 (10/12) - AS Monaco à domicile

Les journées importantes de la phase retour pour le Stade Rennais

J18 (14/01) - OGC Nice au Roazhon Park

J23 (25/02) - Paris SG à l'extérieur

J24 (03/03) - FC Lorient au Roazhon Park

J26 (17/03) - O.Marseille au Roazhon Park

J28 (07/04) - AS Monaco à l'extérieur

J30 (21/04) - FC Nantes à l'extérieur

J31 (28/04) - Brest au Roazhon Park

J33 (11/05) - RC Lens au Roazhon Park

J34 (18/05) - Stade de Reims à l'exterieur

Le Stade Rennais recevra Metz pour son premier match de la saison de Ligue 1. Les hommes de Bruno Génésio enchaineront ensuite avec un déplacement à Lens. Le Havre viendra affronter Rennes ensuite, avant que les Rouges et Noirs ne se déplacent pour la 4e journée de Ligue 1 à Brest pour le derby breton. En 5e journée de championnat, le LOSC sera l'adversaire du Stade Rennais.

Dans les matchs attendu par les supporters du Stade Rennais, le choc face au champion en titre, le Paris Saint-Germain se fera très tôt dans la saison, lors de la 8e journée de championnat, avec la réception des parisiens au Roazhon Park, le dimanche 8 octobre 2023 à 20h45.

Le derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes se jouera lors de la 7e journée de championnat. Les hommes de Bruno Génésio vont accueillir les Nantais lors de la première partie de championnat. Le match retour se jouera lors de la 30 journée, juste avant la fin de la saison.

Le Stade Rennais terminera sa saison avec un déplacement à Reims le samedi 18 mai 2024 à 21h.

Toute la saison 2023-2024 en Ligue 1

En Ligue 1, la saison 2023-2024 commencera le week-end des 12 et 13 août. Cette saison marquera le passage de 20 à 18 clubs et donc de 38 à 34 journées. Seule la 17ᵉ journée sera programmée en semaine. Elle se jouera le mercredi 20 décembre 2023 et marquera le début de la trêve hivernale.

La reprise s’effectuera avec la 18ᵉ journée programmée lors du week-end des 13 et 14 janvier 2024. La 34ᵉ et dernière journée de Ligue 1 pour la saison 2023-2024 a été placée au samedi 18 mai 2024.

Aucun match de la 32ᵉ journée de Ligue 1 ne sera programmé le dimanche 5 mai 2024 conformément à la loi adoptée en 2020 par le parlement pour commémorer le drame de Furiani du 5 mai 1992.

La coupe de France

1/32e de finale : dimanche 7 janvier 2024 (entrée des clubs de L1)

1/16e de finale : dimanche 21 janvier 2024

1/8e de finale : mercredi 7 février 2024

Quarts de finale : mercredi 28 février 2024

Demi-finales : mercredi 3 avril 2024

Finale : samedi 25 mai 2024

