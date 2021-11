Ligue 1 - Le capitaine de Strasbourg Dimitri Liénard : "On voit des joueurs avec du sourire"

Dimitri Liénard a déjà connu énormément d'émotions sous le maillot strasbourgeois, du National à la Ligue 1 en passant par la victoire en coupe de la Ligue. "Le paysan de Belfort" - c'est le surnom qu'il se donne lui-même - connaît un nouveau bonheur cette saison. À 33 ans, il a été promu capitaine du Racing.

Capitaine, un bonheur de plus au Racing

"C'est quelque chose qui me tenait à cœur, qui me manquait avec tout ce que j'ai connu au Racing, sourit Dimitri Liénard. Je suis fier de pouvoir représenter tous les Alsaciens, de représenter le peuple bleu, de porter ce brassard-là et d'aller à la guerre avec mes coéquipiers".

Julien Stéphan n'a guère hésité pour choisir son capitaine. "Il incarne les valeurs du club, qui sont aussi ses valeurs, explique le nouvel entraîneur strasbourgeois. Quelqu'un d'entier, de droit, de généreux. Ça doit être les valeurs du groupe. Il me semblait être cette saison le meilleur profil pour incarner tout ça".

En ce début de saison, tout ou presque sourit au Racing, septième de Ligue 1, après douze journées. Et la charge de capitaine n'est donc pas difficile à assumer pour celui qui a "toujours pris la parole dans le vestiaire pour motiver les gars".

Un plaisir partagé entre staff, joueurs et public

Avec l'arrivée d'un nouveau staff qui fait l'unanimité, le retour du fervent public de la Meinau, les résultats positifs, le Racing vit une entame de championnat bien plus sereine que les deux saisons précédentes. "Les joueurs prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, assure Dimitri Liénard. Je reçois beaucoup de message d'Alsaciens et de gens importants en Alsace - depuis dix ans, je commence à connaître du monde- qui sont fiers. Je ne parle même pas du jeu, parce que c'est bien à l'heure actuelle, mais ils sont fiers de l'état d'esprit de l'équipe. On voit des joueurs avec le sourire. C'est ça le plus important au Racing, c'est d'avoir un groupe qui tire dans le même sens".

"Julien Stéphan essaie toujours d'être rassurant"

Comme la plupart de ses coéquipiers, Dimitri Liénard est élogieux quand il évoque l'apport de son nouvel entraîneur, et pas seulement sur le plan tactique : "Même quand on a perdu, il essaie toujours d'être rassurant, de nous mettre en avant. Il veut nous montrer qu'il a confiance en nous et qu'on ne doit pas douter. Je pense que ça peut être quelqu'un de grand".

Malgré la bonne entame strasbourgeoise, le paysan de Belfort veille au grain. "Il y a une osmose qui s'est installée avec le staff, souligne le milieu de terrain. On a une équipe homogène, des attaquants qui pourraient jouer dans pas mal d'équipes, un gardien d'exception. Je suis confiant, maintenant il faut être vigilant quand même. À tout moment, tu peux prendre une droite qui vient d'on ne sait pas où. T'avais beau mené le combat, tu prends un KO et tu ne sais pas pourquoi".

Il pourrait atteindre les 300 matchs avec le Racing en fin de saison

Le capitaine du Racing, qui manie la métaphore du boxeur, réalise, à titre individuel, un début de saison correct. Il a été titulaire à sept reprises en douze rencontres et a délivré une passe décisive. "J'espère jouer le plus longtemps possible au football, raconte le chouchou de la Meinau, qui a déjà disputé 278 matchs officiels sous le maillot strasbourgeois, en un peu plus de huit saisons. Mais le jour où je n'aurais plus le niveau et où je sentirais que je suis sur la fin, je le dirais de moi-même, car je n'ai pas envie de finir en queue de poisson au Racing".

S'il va au bout de son contrat qui expire à l'été 2023, Dimitri Liénard aura porté (au moins) pendant 10 ans le maillot du Racing.