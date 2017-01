Ligue 1 : le cauchemar angevin du FC Metz

Ce samedi 28 janvier à l'occasion de la 22ème journée de la Ligue 1, le club à la croix de Lorraine s'est incliné à Angers (2-1). Le FC Metz a aussi récolté deux cartons rouges : Renaud Cohade puis Fallou Diagne ont été expulsés. Les grenats reculent à la 19ème place.

La douceur angevine n'a pas réussi au FC Metz. Dans ce duel entre mal classés de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine a été battu ce samedi par Angers (2-1). Le promu mosellan a totalement manqué sa première période et a surtout perdu deux joueurs sur expulsion : Cohade puis Diagne ont vu rouge. C'est aussi une mauvaise opération sur le plan comptable : le FC Metz recule à la 19ème place au classement.

Le pressing angevin

Sur la pelouse du Stade Jean Bouin, le FC Metz attaque la rencontre timidement. Angers qui n'a plus gagné en L1 depuis début novembre, se rue à l'attaque et presse très haut le bloc lorrain. C'est donc fort logiquement que les protégés de Stéphane Moulin ouvrent la marque à la 25ème minute de jeu sur un splendide coup franc de Flavien Tait (1-0). Sept minutes plus tard, avec un peu de réussite, le FC Metz parvient à égaliser, grâce à un but contre son camp de l'angevin Traoré (1-1). Le SCO réagit très rapidement et le percutant Nicolas Pépé, d'une belle frappe du gauche, inscrit le second but angevin (2-1).

Trois minutes plus tard, c'est de nouveau douche froide pour le FC Metz. Après un contact dans un duel aérien, l'arbitre de la rencontre, Karim Abed, avertit le messin Renaud Cohade puis décide finalement de l'exclure, après consultation de son assistant. Peu avant la pause, le club à la Croix de Lorraine est donc réduit à 10, il ne s'en relèvera pas.

Diagne voit rouge lui-aussi

En seconde période, malgré une belle occasion de Cheick Diabaté, le FC Metz ne parvient pas à faire son retard. Il va même perdre un nouveau joueur : à 20 minutes de la fin, Fallou Diagne est lui aussi exclu, après un mauvais geste sur l'angevin Pavlovic. Réduit à 9, le promu mosellan va pourtant résister aux vagues angevines. Le portier Thomas Didillon va notamment réaliser quelques jolies parades qui vont permettre aux grenats de ne pas rentrer en Lorraine avec une grosse valise. Après cette 10ème défaite de la saison en Ligue 1, le FC Metz recule à 19ème place au classement. Prochain match, ce vendredi 2 février contre l'Olympique de Marseille