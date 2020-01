Ligue 1 : le champion du monde Steven Nzonzi débarque à Rennes

Rennes, France

Voilà peut être, une nouvelle fois, la preuve que le Stade Rennais a changé de dimension. Après avoir attiré les internationaux français Hatem Ben Arfa et Yoann Gourcuff, ou payé des sommes à huit chiffres pour attirer Mbaye Niang, Ismaïla Sarr ou Raphinha, voilà qu'un champion du monde débarque au Roazhon Park. Steven Nzonzi sera Rennais au moins jusqu'à la fin de la saison, prêté par le club italien de l'AS Roma.

Écarté par Galatasaray pour "comportement inapproprié"

Lui qui a joué 35 minutes en finale de la Coupe du monde, à Moscou, le 15 juillet, remplaçant Ngolo Kanté, a connu depuis, un parcours difficile. Nzonzi était arrivé à Rome en août 2018 pour 30 millions d'euros, en provenance du Séville FC. Dans la ville éternelle, il a disputé 30 matches de Serie A, huit matches de Ligue des champions et un match de Coupe d'Italie, mais sans vraiment convaincre. Déjà convoité par Rennes cet été, il avait finalement été prêté en août à Galatasaray, où le milieu défensif a été écarté de l'effectif pour "comportement inapproprié" à la mi-décembre et n'a toujours pas rejoué.

La Roma a donc accepté de "casser" son prêt en Turquie et de l'envoyer à Rennes jusqu'à la fin de la saison. Et c'est à 31 ans que Nzonzi va découvrir la Ligue 1, lui qui a été formé à Amiens, et en est parti à l'été 2009, à 21 ans, pour signer en Premier League, aux Blackburn Rovers. Après six saisons abouties à Blackburn, puis Stoke, où il s'est à chaque fois imposé comme l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, Nzonzi avait signé à Séville à l'été 2015.

Steven Nzonzi avec sa fille, sur la pelouse après la finale de la Coupe du monde 2018. © Maxppp - Pierre Teyssot

En Andalousie, entraîné notamment par Unai Emery et Jorge Sampaoli, il s'affirme également techniquement, et sort régulièrement de son poste de sentinelle, hésitant de moins en moins à tenter des passes vers l'avant, ou à se projeter par des appels de balle ou des courses balle au pied. Ses performances lui permettent de monter dans le train de l'équipe de France au bon moment. Appelé pour la première fois en novembre 2017, il est sélectionné pour la Coupe du monde, aux dépens d'Adrien Rabiot, seulement réserviste. Pendant le mondial, il est titulaire contre le Danemark, et entre en jeu à quatre reprises (contre le Pérou en poules, l'Uruguay en quart de finale, la Belgique en demie et la Croatie en finale).

A priori complémentaire de Camavinga

A Rennes, son abattage défensif, favorisé par ses longs segments et sa grande taille (1,95m) devrait muscler le milieu de terrain, et offrir un profil de milieu défensif que ne possède pas vraiment l'effectif rennais. Dans le 4-4-2 de Julien Stéphan, il forme, a priori, un duo plutôt complémentaire avec Eduardo Camavinga. Nzonzi est droitier, Camavinaga gaucher, le premier pourrait rester en couverture pendant que l'autre se projette. En revanche, avec James Léa Siliki, Benjamin Bourigeaud, Clément Grenier, en attendant le retour de blessure de Jonas Martin, le secteur de l'entrejeu devrait être fortement bouché, en cette année 2020.

La fiche de Steven Nzonzi

Steven Nzonzi

31 ans. Né le 15 décembre 1988 à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine)

Milieu défensif

1,95m, 75 kg

Nationalité : française (14 sélections)

Historique : SC Amiens (2007-2009), Blackburn Rovers (2009-2012), Stoke City (2012-2015), Sevilla FC (2015-2018), AS Roma (2018-2019), Galatasaray (2019-janvier 2020).

Palmarès : vainqueur de la Coupe du monde (2018), vainqueur de la Ligue Europa (2016).