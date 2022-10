Ligue 1 : Lorient se hisse à la deuxième place, Rennes et Lille gagnent leur derby

Une très belle opération pour les Merlus à l'occasion de cette 10e journée de Ligue 1. Lorient se hisse à la seconde place du classement après sa victoire face à Brest. Le derby breton opposant Rennes à Nantes a été remporté par le Stade rennais, tandis que le derby du Nord a basculé du côté de Lille contre Lens. Malgré un match nul décevant contre Reims, Paris reste à la première place.

Lyon-Toulouse (1-1)

Lyon ne sait plus gagner : l'OL a concédé un résultat nul devant Toulouse (1-1), vendredi dans son Groupama stadium au terme d'un match médiocre et reste sur une série de cinq rencontres sans victoire, dont quatre défaites.

L'Olympique lyonnais, qui voit le podium s'éloigner après un début de saison en trompe l'oeil au cours duquel il n'a battu que des adversaires destinés à la seconde moitié du tableau, reste dans le début du ventre mou du classement auquel il est en train de s'habituer. L'équipe est d'ailleurs sortie du terrain sous une bordée de sifflets.

Marseille-Ajaccio (1-2)

Méconnaissable et brouillon, l'OM a concédé sa première défaite en L1 cette saison contre le mal-classé Ajaccio, en dépit du centième but en Championnat de France de son capitaine Dimitri Payet.

Loin de ses fulgurances européennes mardi face au Sporting Portugal (4-1), le club olympien a chuté au stade Vélodrome sur des buts de Bevic Moussiti-Oko (25e) et Leonardo Balerdi contre son camp (47e), alors que Payet avait ouvert le score sur penalty (15e). "On n'a pas été au niveau", a pesté le défenseur Samuel Gigot au micro d'Amazon Prime Vidéo.

Reims-PSG (0-0)

Après un nul aux airs de soulagement (1-1) contre Benfica mercredi en Ligue des champions, le PSG a cette fois concédé un nul au goût amer à Reims, plombé par un carton rouge très polémique reçu par Sergio Ramos (42e) pour contestation.

Paris évoluait sans Lionel Messi, ménagé, ni Neymar, remplaçant au coup d'envoi. Et Kylian Mbappé, maladroit sur ses rares occasions, n'a pas réussi à faire la différence dans un match parfois houleux. Pire, Reims a bousculé Paris, contraignant le gardien Gianluigi Donnarumma à plusieurs parades cruciales.

Le défenseur Sergio Ramos a fait basculer la rencontre bien malgré lui : sur une faute anodine sifflée plein axe, Ramos, Verratti et plusieurs Parisiens se sont approchés de l'arbitre pour contester sa décision. Pierre Gaillouste a d'abord brandi un jaune, puis un rouge direct à l'encontre de Ramos, apparemment coupable d'insulte. Réduit à dix, Paris n'a pu se dépêtrer de l'emprise de solides Rémois.

Montpellier-Monaco (0-2)

L'équipe de la Principauté a enchaîné une cinquième victoire de rang en Ligue 1 dimanche à Montpellier (2-0) grâce à Breel Embolo (45e+1) et Myron Boadu (80e), au terme d'un match plutôt maîtrisé.

Les Monégasques poursuivent leur remontée. Une belle force collective commence à émaner de l'équipe de Philippe Clement, convaincante jeudi en Ligue Europa contre Trabzonspor (3-1) et encore très réaliste dimanche à la mi-journée au stade de la Mosson.

Brest-Lorient (1-2)

Qui arrêtera le FC Lorient ? L'équipe de Régis Le Bris a enchaîné dimanche après-midi une sixième victoire consécutive en L1, cette fois contre son voisin Brest, avec un doublé de Terem Moffi. C'est pourtant l'attaquant brestois Romain Del Castillo qui avait ouvert le score (17e) mais Moffi, intenable, a égalisé à angle fermé avec l'aide du poteau avant de doubler la mise de manière opportuniste.

Lorient aussi en profite : voilà les Merlus deuxièmes, à une longueur seulement du leader PSG et deux points devant Marseille. Le Stade brestois est désormais lanterne rouge de L1.

Et alors qu'un des virages du stade Francis Le Blé était fermé pour raisons disciplinaires, un affrontement entre des supporteurs brestois et lorientais a eu lieu dimanche matin dans le centre-ville de Brest, accrochage qui a fait un blessé léger, selon une source policière.

Nice-Troyes (3-2)

L'OGC Nice a retrouvé des couleurs avec une victoire 3-2 contre Troyes, troisième succès des Niçois dans cette Ligue 1, qui les replace en milieu de tableau et leur donne un peu d'air.

A l'Allianz-Riviera, les Niçois ont fait l'essentiel avec un but précoce du défenseur italien Mattia Viti de la tête (2e) puis un penalty obtenu par Nicolas Pépé et transformé par Andy Delort (37e) à l'occasion de son 31e anniversaire. Puis Pépé a alourdi le score tout en puissance (50e), avant que Nice se mette en danger en fin de match avec deux buts troyens signés Xavier Chavalerin (82e) et Abdu Conté (90e). Quoi qu'il en soit, les Niçois sont treizièmes.

Clermont-Auxerre (2-1)

La surprenante équipe de Clermont a dompté Auxerre 2-1 grâce à Saîf-Eddine Khaoui (55e) et Grejohn Kyei (58e) et compte désormais 16 points (7e), un joli total dans sa quête du maintien. "Ce n'est pas rien pour nous", a réagi l'entraîneur Pascal Gastien. "C'est de bon augure pour la suite. Nous allons dimanche à Monaco qui est capable de nous remettre les idées en place. C'est la vie d'un club comme le nôtre en Ligue 1 qui n'a aucune certitude sur ce qui va se passer la semaine suivante. Ce que l'on fait est cohérent et équilibré."

Angers-Strasbourg (2-3)

Le Racing s'est imposé 3-2 à Angers grâce à Kevin Gameiro (7e), Miha Blazic contre son camp (33e) et Habib Diallo (58e), alors qu'Adrien Hunou (11e) et Blazic (87e) ont entretenu en vain l'espoir angevin. Le Racing a tremblé dans les dernières minutes, mais a tenu jusqu’au bout.

Rennes-Nantes (3-0)

L'un se rapproche du haut de tableau, l'autre s'enfonce dans la zone rouge : le derby breton a confirmé les états de forme actuels avec une rude victoire de Rennes contre Nantes 3-0. C'est le 9e match sans revers pour Rennes toutes compétitions confondues, mais la 5e défaite en six matches (avec 15 buts encaissés) pour Nantes, à la peine en championnat et en Ligue Europa.

Les hommes d'Antoine Kombouaré se sont montrés plus entreprenants que lors des derniers matches, mais ils ont encore été peu inspirés en attaque, tandis que les Rennais sont restés solides, avec en particulier l'aide en milieu de terrain de Xeka, acclamé par le stade pour ses débuts en Rouge et Noir.

Lille-Lens (1-0)

Coup double pour Lille ! Le Losc s'est relancé en battant Lens (1-0) et en mettant un terme à la longue série d'invincibilité de son grand rival, dimanche dans le 116e derby du Nord, en clôture de la 10e journée de L1. A la peine en première période, les Dogues ont pourtant marqué juste avant la mi-temps sur un penalty de Jonathan David avant de défendre leur avantage bec et ongles. Le septième but de la saison du Canadien a suffi aux Lillois pour s'imposer dans une folle ambiance à l'issue d'un match engagé, au cours duquel le gardien nordiste Lucas Chevalier a repoussé un pénalty de Florian Sotoca (15e).

Les Lillois, qui avaient perdu les trois derbies la saison dernière face aux Lensois, ont remis les pendules à l'heure et ont stoppé leur ennemi qui restait sur 17 rencontres sans défaite en championnat. Ils remontent à la septième place avec 16 unités au compteur, à cinq longueurs des Artésiens. Le RCL, souvent dominateur durant le match, a manqué de tranchant offensivement et a concédé sa première défaite de la saison, manquant l'occasion de remonter sur le podium (4e, 21 points).

Le classement et les résultats complets

