Ligue 1 : le PSG s'offre le Clasico, Rennes bat Lyon et Nantes souffle

Lors de cette 11e journée de Ligue 1 de football, Lille s'est imposé à Strasbourg, Rennes l'a emporté face à Lyon et Paris a remporté le "classico" face à Marseille.

Lille enchaîne à Strasbourg (3-0)

Les Dogues sont relancés en Ligue 1. Le LOSC a dominé Strasbourg au stade de la Meinau lors du match d'ouverture. Jonathan David a ouvert le score sur penalty en fin de première période et s'est offert un doublé sur un service de Timothy Weah dans le deuxième acte. L'attaquant canadien s'installe seul en tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec 9 réalisations cette saison. Rémy Cabella a participé à la fête en fin de rencontre pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs lilloises.

Après son succès la semaine dernière dans le derby du Nord face à Lens, l'équipe de Paulo Fonseca a remporté deux matchs consécutifs pour la première fois de la saison. Strasbourg concède un 5e revers en championnat.

Occasion manquée pour Lorient (0-0)

Lorient a raté samedi l'opportunité de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 après avoir été tenu en échec au Moustoir par Reims (0-0), qui a pourtant terminé le match à 9. Les Merlus ont sans doute été tétanisés par l'enjeu alors qu'ils avaient l'occasion de devancer le PSG.

Lorient a certes été handicapé par la sortie sur blessure à la 25e minute de son meilleur buteur, Terem Moffi. Mais les Bretons ont été incapables de profiter de l'exclusion du Rémois Dion Lopy (47e). Les Champenois ont même écopé d'un 2e carton rouge après une faute dans les arrêts de jeu d'Emmanuel Agbadou.

Lens se ressaisit contre Montpellier (1-0)

Lens a repris sa bonne dynamique après sa défaite contre Lille en battant Montpellier samedi. Une rencontre fermée entre deux équipes qui se sont appliquées à bien défendre. En première période, aucune formation n'a eu de vraies opportunités mais les changements apportés après la mi-temps ont fait la différence.

Entré à l'heure de jeu, Wesley Said a intercepté une mauvaise passe de Teji Savanier pour aller tromper le gardien montpelliérain et ouvrir le score. Lens a ensuite eu de nombreuses occasions de doubler la mise mais David Costa a loupé deux face-à-face avec le portier adverse.

Le TFC facile contre Angers (3-2)

Toulouse, à l'issue d'une nouvelle prestation séduisante, s'est logiquement imposé à domicile face à Angers dimanche. Le promu enchaîne ainsi un troisième match sans défaite et poursuit sa remontée au classement. Battus pour la troisième fois consécutive, les Angevins sont en revanche dans le dur et leur situation pourrait devenir préoccupante.

Lors de la prochaine journée les Toulousains auront une nouvelle opportunité de prendre de précieux points dans la course au maintien en recevant une équipe de Strasbourg aux abois. Angers aura une tâche sans doute plus ardue avec la réception de Rennes.

Rennes a battu Lyon (3-2) pour le premier match de Laurent Blanc

L'Olympique Lyonnais s'est incliné dimanche sur la pelouse de Rennes pour le premier match de son nouvel entraîneur, Laurent Blanc, arrivé cette semaine en remplacement de Peter Bosz. Malgré un doublé d'Alexandre Lacazette (23e, 72e), les Lyonnais ont enregistré leur 5e défaite de la saison en concédant trois buts, marqués par Martin Terrier (38e, 78e) et Amine Gouiri (47e).

Nantes quitte la zone rouge (4-1)

Les Canaris et leur entraîneur Antoine Kombouaré sont passés tout près de la catastrophe à la Beaujoire contre Brest (4-1), trois jours après leur déroute en Ligue Europa face à Fribourg (4-0). Menés au score d'entrée et incapables de transformer un penalty, ils ont tout de même réussi à refaire surface de manière spectaculaire pour stopper l'hémorragie après six rencontres sans succès et donner un peu d'air à Kombouaré (14e).

Les Brestois, qui avaient perdu leur entraîneur Michel der Zakarian dans la semaine, restent bons derniers.

Nice et Auxerre dos à dos (1-1)

Dans les autres matchs de l'après-midi, Nice n'a pris qu'un point sur la pelouse d'Auxerre et conserve sa 13e au classement. "On avait les moyens de gagner ce soir, mais par moment, on n'a pas assez bien géré des situations favorables. Nous commettons quelques petites erreurs qui nous coûtent des points. On a eu des occasions, eux aussi, a déclaré Lucien Favre, l'entraîneur de l'OGC Nice. On a encore changé de système de jeu en raison des blessés et ça va prendre encore du temps pour être au complet (...) Il y a des trucs à créer, on va le faire. L'objectif fixé, c'est d'être très haut au classement. Avec du temps, on va y arriver".

Troyes et Ajaccio se neutralisent (1-1)

Troyes et Ajaccio se sont quittés dos à dos (1-1) et restent dans la deuxième partie de tableau. "Je suis soulagé d'avoir égalisé, car on a fait un match correct, s'est tout de même félicitéOlivier Pantaloni, l'entraîneur d'Ajaccio. On a manqué d'intensité, mais (...) c'est un bon point, qui nous laisse quelques regrets car il y avait la place pour faire mieux."

Monaco, longtemps à 10, accroché par Clermont (1-1)

Monaco, qui a joué plus de 70 minutes à 10 contre 11 suite à l'exclusion de Mohamed Camara, n'est pas parvenu à battre Clermont (1-1), dimanche en fin d'après-midi. Ce nul au Stade Louis-II met fin à une série de cinq victoires consécutives en championnat pour les joueurs de la Principauté.

Sur sa seule opportunité de la première période, Monaco est parvenu à marquer. Les Monégasques ont tenu jusqu'à la pause mais la deuxième période a été encore plus compliquée pour eux. Fatigués par leur déplacement à Trabzon jeudi en Turquie (0-4), ils ont plongé physiquement. Et c'est très logiquement que la formation de Pascal Gastien est revenue au score. Clermont a encore montré de belles qualités et continue donc à engranger des points précieux (17) dans l'optique du maintien en fin de saison.

Le PSG remporte le classico face à l'OM (1-0)

En clôture de la 11e journée de Ligue 1, dimanche soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a remporté le "classico" du championnat (1-0) grâce à un but marqué par Neymar contre l'OM, qui se retrouve quatrième. Paris reste la seule équipe invaincue en championnat et accroît son avance en tête, avec désormais trois points de plus que Lorient (2e), cinq sur Lens le nouveau troisième, et six sur l'OM, délogé du podium.

À l'issue de la rencontre, Kylian Mbappé a démenti les rumeurs . L'attaquant star n'a pas prévu de quitter le club cet hiver. "Je suis très heureux au Paris Saint-Germain, je n'ai jamais demandé mon départ en janvier", a-t-il affirmé.

Les résultats et le classement

