Ligue 1 : le classement et les résultats de la 14e journée

Lors de cette 14e journée de Ligue 1 de foot, le Paris SG a repris cinq points d'avance en tête du Championnat de France en s'imposant sans briller à Lorient (2-1), permettant à Monaco, vainqueur 2-0 à Toulouse, de doubler les Bretons au classement. En clôture, l'OM a mis fin à une vilaine passe en s'imposant (1-0) face à Lyon.

ⓘ Publicité

Troyes-Auxerre (1-1)

Vendredi soir, Troyes et Auxerre se sont quittés sur un nul dans le match d'ouverture de la 14e journée. Les hommes de Bruno Irles étaient pourtant bien partis dans cette rencontre. Rony Lopes a profité d'un superbe travail de Mama Baldé pour ouvrir le score à la 28e minute. Entré à l'heure de jeu, Gaëtan Perrin a égalisé en fin de partie, bien servi par Lassine Sinayoko (86e). Troyes concède un 5e match nul cette saison et n'a plus gagné depuis six rencontres en championnat (2 défaites, 4 nuls).

Ajaccio-Strasbourg (4-1)

Une première mi-temps complètement dingue. Samedi après-midi, l'AC Ajaccio a renversé Strasbourg au stade François-Coty. Le Racing était pourtant très bien entré dans sa rencontre avec l'ouverture du score de Jean-Ricner Bellegarde sur coup franc direct. Pour l'ACA, tout s'est accéléré dans le dernier quart d'heure du premier acte avec quatre réalisations en 15 minutes.

Un match terni par des heurts à Ajaccio , dans lesquels treize personnes ont été légèrement blessées. Peu avant le match, des supporters alsaciens ont été visés par des fumigènes lancés par des ultras du club corse. À la sortie du stade, les mêmes supporters alsaciens ont été escortés par les forces de l'ordre mais ont continué à être visés par des projectiles et fumigènes. Parmi les treize blessés, on compte quatre policiers et trois gendarmes. Le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête pour violences aggravées.

Angers-Lens (2-1)

Imperturbable deuxième, le Racing Club de Lens a infligé à Angers sa sixième défaite d'affilée . Comme souvent ces dernières semaines, le RCL s'est imposé d'une courte tête, bousculé en fin de rencontre par les Angevins. Mais le but du SCO inscrit par Miha Blazic (87e) est arrivé un peu tard et les Sang et Or ont gardé le rythme, confirmant qu'ils étaient les seuls, actuellement, à pouvoir suivre la dynamique des Parisiens.

Lorient-PSG (1-2)

Le PSG, sans Lionel Messi préservé pour une inflammation au tendon d'Achille, a encore compté sur Neymar pour s'imposer à Lorient , l'équipe surprise de cette saison de Ligue 1. Le Brésilien, "irréprochable" depuis le début de l'été selon son entraîneur Christophe Galtier, a marqué son 11e but de la saison (9e) avant d'offrir une passe décisive à Danilo Pereira (81e), sa 9e depuis l'ouverture du Championnat de France. "Notre salut est venu de l'envie des joueurs d'aller chercher la victoire", a reconnu Galtier, sans occulter une certaine "retenue" observée parmi les candidats à une sélection pour le Mondial-2022, qui commence dans deux semaines. Paris retrouve cinq points d'avance au classement sur Lens, vainqueur samedi à Angers (2-1). Lorient (27 points) glisse à la 5e place après cette deuxième défaite d'affilée.

Toulouse-Monaco (0-2)

C'est la troisième victoire consécutive toute compétition confondue pour Monaco qui a nettement dominé Toulouse . Après une première période lors de laquelle Maxime Dupe a longtemps retardé l'inévitable, c'est Aleksandr Golovin qui trompé le premier le portier toulousain d'une superbe frappe en finesse depuis l'extérieur de la surface. À l'heure de jeu, c'est Breel Embolo qui a doublé la mise pour Monaco sur un service de Minamino pour mettre à l'abri son équipe car les Toulousains ont poussé pour revenir mais Nubel a été déterminant sur les rares ballons qui sont arrivés jusqu'à lui.

Reims-Nantes (1-0)

Nantes, réduit à 10 et fatigué par son match de Ligue Europa de jeudi en Grèce (victoire 2-0 contre l'Olympiakos), a été battu par Reims et n'a qu'un point d'avance sur la zone rouge. L'expulsion de Nicolas Pallois, peu avant l'heure de jeu, a changé la donne et précipité les Canaris vers leur sixième défaite de la saison en championnat.

Nice-Brest (1-0)

L'OGC Nice, candidat comme Monaco aux places européennes mais beaucoup moins en vue en début de saison, a poursuivi son renouveau en s'imposant contre Brest grâce à Gaëtan Laborde, venu dévier une frappe de Sofiane Diop. Les Niçois prennent la 9e place avec ce deuxième succès de suite.

Clermont-Montpellier (1-1)

A égalité de points avec Nice, Clermont (10e) a de son côté manqué une importante occasion de se donner de l'air en concédant le nul contre Montpellier (1-1) : les Auvergnats pourront s'en vouloir d'avoir raté deux penalties.

Lille-Rennes (1-1)

Dominés par des Lillois malchanceux (comme le week-end dernier à Lyon), les Bretons ont sauvé les meubles en arrachant le point du match nul (1-1). Les Dogues ont rapidement ouvert le score grâce à leur capitaine José Fonte (16e), qui a profité d'une erreur Steve Mandanda. Mais le gardien rennais s'est bien rattrapé en réalisant un match héroïque, secondé par ses poteaux à trois reprises. Benjamin Bourigeaud a égalisé sur pénalty (58e), permettant à Rennes de conserver sa 3e place. Le LOSC est 7e.

Marseille-Lyon (1-0)

Après son élimination de toutes les compétitions européennes contre Tottenham (1-2), l'OM a relevé la tête en dominant Lyon (1-0) au Vélodrome. L'unique but du match a été inscrit par Samuel Gigot, sur corner, juste avant la mi-temps (43e). Ce n'est que la deuxième victoire des Marseillais sur les 16 derniers affrontements avec Lyon. Un succès d'autant plus précieux que l'OM n'avait pris qu'un point sur les quatre derniers matches. Au classement, Marseille est 4e, Lyon reste 8e.

Les résultats et le classement

loading

loading