Ligue 1 : le classement et les résultats de la 15e journée

Plusieurs joueurs sélectionnés pour la Coupe de monde ont disputé leur dernier match de Ligue 1 ce weekend. Lens (2e), victorieux de Clermont (2-1), et Rennes (3e), qui a dominé Toulouse (2-1), sont sûrs de passer la trêve sur le podium à l'issue de cette 15e journée de Ligue 1 à l'instar du PSG, leader avec 5 points d'avance après sa victoire face à Auxerre (5-0).

Le PSG s'impose largement et réussit son dernier rendez-vous avant le Mondial

À une semaine du début du Mondial (20 novembre-18 décembre), le PSG accueillait Auxerre au Parc des Princes avec toutes ses stars titulaires. Un dernier match réussi avant la trêve : les Parisiens se sont imposés (5-0) et bénéficient de 5 points d'avance sur leur dauphin.

Lens et Rennes confortent leur place sur le podium

Lens (2e) , victorieux de Clermont (2-1), et Rennes (3e), qui a dominé Toulouse (2-1), ont conforté leur place sur le podium, derrière les Parisiens, leaders. Le Racing a renforcé son statut de dauphin, à deux longueurs du Paris Saint-Germain. Le Stade Rennais, de son côté, est certain de rester sur le podium grâce à ses quatre points d'avance sur l'Olympique de Marseille (4e), qui essaiera de réduire l'écart à Monaco, dimanche soir (20h45).

Ces deux équipes en forme se sont imposées au bout de deux matches vivants. Lens, pourtant mené 1-0, a signé une cinquième victoire de rang grâce à des buts de Wesley Saïd et de son capitaine, Seko Fofana, au bout d'un magnifique enchaînement contrôle aérien et reprise en équilibre. Rennes aussi est sur une belle série, avec une sixième victoire en sept matches de L1, plus un nul à Lille (1-1) la semaine dernière. Les Bretons sont invaincus en championnat depuis une défaite... à Lens le 27 août (2-1). L'équipe de Bruno Genesio s'est imposée grâce notamment à un magistral Lovro Majer, passeur décisif sur le premier but, signé Benjamin Bourigeaud, et auteur d'un délicieux décalage sur le second, marqué par Arnaud Kalimuendo, profitant d'une frappe de Martin Terrier repoussée par Maxime Dupé, le gardien toulousain.

Lyon arrache un nul inespéré devant Nice

Un penalty transformé par Alexandre Lacazette à la 89e minute a permis à Lyon d'arracher un résultat nul inespéré face à Nice , vendredi au Groupama stadium. Mais l'OL reste englué à la 8e place du classement, avec un point d'avance sur Nice (9e). Le Gym, invaincu depuis cinq journées (trois victoires, deux nuls) n'a plus perdu depuis le 1er octobre, contre le PSG au Parc des Princes (2-1).

Les résultats et le classement

