Ligue 1 : le classement et les résultats de la 17e journée

Monaco se rapproche du podium, Nantes s'éloigne du gouffre. Les cartes du classement de la Ligue 1 de fooball n'ont pas été rebattues ce dimanche 1er janvier, où se tenaient six matchs de la 17e journée, date exceptionnelle en raison de la trêve lors du mondial au Qatar. Ce "boxing day" à la française se poursuit ce lundi avec quatre rencontres. Retrouvez les résultats et le classement.

Lorient renserve Angers

Grâce à un but de Le Fée en fin de match, Lorient renverse le SCO et met fin à une série de 6 matches sans victoire en Ligue 1. De son côté, Angers peut s'en vouloir. Les Angevins restent à la dernière place du classement et ne sortent pas de cette spirale négative avec 9 défaites consécutives.

Monaco se rapproche du podium

Monaco (4e) est revenu à la hauteur de Marseille (3e) en battant Brest (1-0), dimanche. Grâce à une superbe frappe du Russe Aleksandr Golovin, le club de la Principauté compte 33 points, comme l'OM, qui joue à Montpellier lundi (19h00). Les Bretons ont dominé la seconde période mais sans marquer et restent les premiers relégables (17e).

Angers perd dans un stade vide

Tout au fond du classement, le SCO d'Angers reste coincé à la dernière place avec une neuvième défaite d'affilée, contre le cours du jeu, contre Lorient (2-1), relancé après six matches sans victoire. Au stade Raymond-Kopa d'Angers, les tribunes étaient très clairsemées pour cette inhabituelle journée du 1er janvier.

Les plus bruyants ont été la petite centaine de Lorientais dans le parcage et les dizaines de Marocains venus agiter des drapeaux en l'honneur de Boufal et Ounahi, les deux Lions du SCO rentrés quatrièmes de la Coupe du monde au Qatar.

Revenus samedi de vacances, les deux joueurs ont été honorés par le club et ont brièvement salué les supporters avant le coup d'envoi.

Nantes s'éloigne du gouffre

Le FC Nantes (14e) a pour sa part pris ses distances avec la zone rouge en dominant Auxerre (18e) sur un but de Marcus Coco. A Nantes, cette "Celebration Week" voulue par la Ligue de football professionnel (LFP) a aussi fait grincer. Les organisations de supporters avaient appelé à un boycott du match pour protester contre la tenue de rencontres en semaine et le 1er janvier, avec une banderole tribune Loire disant : "LFP, diffuseurs : vos programmations tuent nos stades".

