Ligue 1 : le programme de la 28e journée

Lyon se déplace à Bordeaux.vendredi en ouverture de la 28e journée de Ligue 1 pour rêver encore du podium. Paris et Nice veulent mettre la pression sur le leader Monaco qui accueille Nantes dimanche soir. Relégables, Lorient et Bastia, avec son nouvel entraîneur, reçoivent l'OM et Saint-Etienne.

Programme et résultats de la 28e journée

Vendredi 3 mars

(20h45) Bordeaux - Lyon

Samedi 4 mars

(17h00) Paris SG - Nancy

(20h00) Bastia - Saint-Etienne

Caen - Angers

Dijon - Nice

Metz - Rennes

Montpellier - Guingamp

Dimanche 5 mars

(15h00) Lorient - Marseille

(17h00) Toulouse - Lille

(21h00) Monaco - Nantes

