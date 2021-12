Ligue 1: le Clermont Foot à Montpellier pour une nouvelle mise aux points

Pascal Gastien verra ça d'un peu plus loin. L'entraîneur du Clermont Foot est suspendu après son expulsion mercredi face à Lens, dans une frénésie arbitrale. Si le carton rouge est une stricte application de la règle, les neuf cartons jaunes, dans une rencontre parfaitement paisible, semblent quelque peu exagérés. Ce qui a provoqué l'ire de Pascal Gastien qui sera donc en tribune à la Mosson. C'est Manolo Gas qui passera les consignes au bord du terrain, mais comme l'avoue le coach en souriant: "Depuis cinq ans il a l'habitude"'.

En tout cas, le point pris face à Lens a fait du bien. Même s'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, si les clermontois n'ont pas tout maîtrisé dans cette rencontre, le moral est à nouveau au beau fixe. Parce que les joueurs ont pu vérifier qu'ils pouvaient rivaliser avec les très bonnes équipes de Ligue 1, qu'ils pouvaient se créer de nombreuses occasions et faire mal à l'adversaire.

Hausser l'intensité

Cela se joue beaucoup dans les têtes. Parce qu'on a vu une équipe clermontoise assez fébrile en première mi-temps, encore plus après le but encaissé. Des contrôles un poil longs, des passes mal assurées, des gestes techniques ratés qui montraient que le doute était présent. Avant de disparaître dans les dix dernières minutes, quand les joueurs et le public ont poussé ensemble, pour aboutir à l'égalisation logique de Yohann Magnin.

C'est le mystère et le charme du football. En tout cas, ce match apporte des certitudes supplémentaires aux clermontois dans leur quête de maintien. lls ont mis énormément d'intensité dans le jeu mercredi, beaucoup plus que dimanche à Reims, c'est comme cela qu'ils peuvent obtenir de bons résultats et sortir de la dernière partie du classement.

Beaucoup d'absences

Malheureusement, il va falloir reconstruire à nouveau une charnière centrale puisque Jean-Claude Billong est forfait pour ce déplacement. L'autre défenseur central, Josué Albert est lui aussi blessé, Pascal Gastien va devoir innover, probablement avec un joueur qui n'est pas spécialiste du poste. L'attaque sera aussi décimée puisque Jim Allevinah est également forfait ainsi que Pierre-Yves Hamel. Il faut ajouter le carton rouge de Yadali Diaby évidemment suspendu pour cette rencontre et les blessures plus longues de Houtondji ou Rashani, cela fait beaucoup de monde en moins. L'entraîneur clermontois a dû puiser dans l'équipe B pour composer son groupe.

Montpellier - Clermont Foot, c'est une rencontre à vivre en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne ce dimanche à partir de 14H45.