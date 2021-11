Ligue 1: le Clermont Foot à Reims pour faire enfin pétiller le championnat

Il n'est plus temps de se retourner et de contempler les regrets qui s'accumulent. Le Clermont Foot a laissé filer de nombreux points qui étaient à sa portée, une ou deux victoires en plus qui auraient permis d'être serein au milieu du classement de Ligue 1. Impossible de revenir en arrière, il faut désormais être plus efficace pour l'opération maintien. Pascal Gastien a fixé un objectif de 20 points à la trêve, ce qui veut dire 7 points à prendre lors des cinq prochaines rencontres.

Faisable, à condition de stopper l'hémorragie des derniers matches. Les clermontois restent sur quatre défaite consécutives, une série qu'il faut arrêter dès ce dimanche. La semaine à venir sera très importante, si ce n'est décisive avec ce déplacement à Reims avant la venue de Lens mercredi et un autre voyage à Montpellier dans une semaine.

Pas question de changer de philosophie

Pas de panique pour autant au Clermont Foot. Pascal Gastien a la certitude que le salut viendra de la qualité du jeu proposé par son équipe, accompagné d'un serrage de boulons en défense. Pour l'entraineur clermontois: "Il n'y a pas à douter sur le jeu qu'on propose parce que c'est la seule solution pour qu'on s'en sorte. On ne peut pas faire mieux au niveau du jeu, au niveau des problèmes qu'on pose à l'adversaire donc il n'y a aucune raison qu'on change pour le moment de philosophie, ça serait une grosse erreur".

Malheureusement, les blessures commencent à s'accumuler. Il y a celle longue durée de Cédric Houtondji. Elbasan Rashani et Oriol Busquets se sont ajoutés à la liste durant la semaine. Avant l'incertitude autour de la présence de Johan Gastien, le maître à jouer de l'équipe. Il ne s'est pas entraîné jeudi et vendredi et s'il est bien du voyage en Champagne, il ne sera peut-être pas à 100%.

Yohann Magnien dans le groupe

Heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles, comme la présence de Salis Abdul Samed, malgré la frayeur de dimanche dernier. Ce déplacement est aussi celui du retour de Yohann Magnien, absent depuis sa rupture du ligament croisé au mois d'avril. Après deux rencontres avec la réserve et le match amical face à Châteauroux, sa présence, même sur le banc pour commencer, pourrait être très utile.

En face, les rémois ne vont guère mieux. Ils n'ont pas gagné depuis six matches et ont, comme le Clermont Foot, la fâcheuse tendance a encaisser pas mal de buts en fin de rencontre. C'était le cas la semaine dernière à Strasbourg où la victoire leur a échappé à la 97eme minute. Ils comptent eux aussi 13 points, mais une meilleure différence de but. Le Stade de Reims sera certainement l'une des équipes avec qui il faudra lutter jusqu'à la fin de la saison pour le maintien.

Reims - Clermont Foot, cette rencontre sera à vivre en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne ce dimanche à partir de 14H45.