Ligue 1 : le Clermont Foot enchaîne avec une cinquième victoire consécutive face à Reims (1-0)

Le buteur clermontois Grejohn Kyei (à droite) célèbre son but face au Stade de Reims avec le passeur décisif Muhammed Cham (à gauche).

Ils sont insatiables. Les Clermontois enchaînent à domicile et s'offrent une cinquième victoire consécutive en battant le Stade de Reims (1-0) ce dimanche 30 avril.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de voir Grejohn Kyei ouvrir le score (4e minute), très bien servi en retrait par Muhammed Cham. Laissé seul dans la surface, l'attaquant clermontois n'avait plus qu'à aligner le gardien rémois et s'offrir son septième but de la saison.

Un nouveau record

Seule ombre au tableau, l'expulsion de Mateusz Wieteska après un très vilain geste sur Folarin Balogun. Le défenseur polonais du Clermont Foot a logiquement pris un carton rouge et laissé ses coéquipiers seuls pour les dix dernières minutes.

Un avantage numérique dont les Rémois n'ont pas su profiter. Le Clermont Foot est désormais 8e au classement de la Ligue 1, devant l'OGC Nice et son adversaire du jour, le Stade de Reims. Avec cette victoire, le Clermont Foot porte son record de victoire consécutives en Ligue 1 à cinq.

