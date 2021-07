Ligue 1 : Le Clermont Foot lance son mercato avec l'arrivée d'Arial Mendy !

Pour la première saison en Ligue 1 de son histoire, le Clermont Foot a prévu de recruter 6 à 7 joueurs, histoire d'étoffer son effectif et d'être prêt aux joutes de l'élite. Le premier d'entre eux s'appelle Arial Mendy, et il est latéral gauche !

Le latéral gauche sénégalais, 26 ans, débarque de Suisse, du club du Servette de Genève, avec lequel il a disputé trois matchs de Ligue Europa la saison passée (deux matchs, un but). Arial Mendy est par ailleurs international sénégalais (4 sélections). Il s''est engagé pour deux ans avec Clermont.

Doublure à gauche

Avec Arial Mendy, le Clermont Foot comble un manque et se dote d'un latéral gauche assez expérimenté pour faire souffler (et concurrencer) Vital N'Simba, dont le physique a parfois lâché cette saison (30 matchs sur 38 la saison passée en Ligue 2). Les postes de latéraux sont donc théoriquement doublés, avec N'Simba/Mendy à gauche et Zedadka/Seidu à droite.

Arial Mendy est la première véritable recrue du Clermont Foot, après les différentes prolongations d'Iglesias, Zedadka, Gastien, Seidu, Berthomier, et l'installation définitive de Salis Abdul Samed. Le milieu ghanéen était en prêt ces deux dernières saisons ; cette fois il s'est engagé pour quatre ans avec le club rouge et bleu