Ligue 1 : le Clermont Foot s'adapte aux nouvelles mesures sanitaires

Depuis lundi, les évènements sportifs en extérieur sont soumis à une jauge de 5 000 spectateurs. Les clubs ont donc dû s'adapter à ces nouvelles mesures. Le Clermont Foot vient de communiquer sur les choix difficiles qu'il a fallu faire afin de déterminer quels sont les spectateurs qui pourront assister à la rencontre contre Reims ce dimanche

Priorité aux réabonnés, aux clubs de supporters, et aux partenaires

Avec près de 10 000 spectateurs en moyenne depuis le début de la saison en Ligue 1, le Clermont Foot doit donc se passer de la moitié de ses soutiens. Les réabonnés, les clubs officiels de supporters en lien avec le club, et les partenaires pourront assister au match. "Pour les catégories citées ci-dessus, merci de vous rendre directement dans votre travée et non ailleurs, et de respecter les règles de distanciation sociale qui seront établies. Le placement sera libre dans les travées" dit le communiqué.

En revanche, les billets achetés sur le site du club, à la boutique ou au centre Jaude, ainsi que les nouveaux abonnés seront remboursés. Mais une vente en ligne sera quand même mise en place avant la rencontre pour les nouveaux abonnés, dans la limite des 5 000 places disponibles.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La parcage visiteur sera fermé. Le club indique qu'il communiquera désormais avant chaque rencontre le dispositif adopté, et regrette cette situation. "Face à cette situation exceptionnelle qui nous dépasse, le CF63 remercie l’ensemble de ses supporters pour leur compréhension et fera tout pour satisfaire vos demandes, tout en espérant un retour à la normale dans les plus brefs délais".