Ligue 1: le Clermont Foot va découvrir l'Enfer du Nord à Lille

Après une série de déplacements au bord de la Méditerranée (Monaco, Nice, Marseille), le Clermont Foot entame sa série "nordiste" avec des voyages à Lille ce dimanche et Lens dans deux semaines. En espérant que cela ne soit pas pour vivre l'Enfer du Nord, terme cycliste réservé à Paris - Roubaix. Mais de toute façon, avec le LOSC on n'est jamais loin de la course, puisque le stade Pierre Mauroy n'est qu'à quelques kilomètres du vélodrome de Roubaix et que le domaine de Luchin, le magnifique centre d'entraînement de Lille, est longé par le secteur pavé du Carrefour de l'Arbre, l'un des plus difficiles et là où se décide souvent la victoire.

Une victoire, justement, ne ferait pas de mal pour se rapprocher un peu plus du maintien. Après avoir gagné à Nice et à Marseille, les supporters du Clermont Foot s'exclameraient bien "jamais deux sans trois"! Mais renouveler de telles performances relève malgré tout de l'exploit, même si Pascal Gastien rappelle souvent que son équipe est toujours capable de surprendre, dans le bon comme parfois dans le mauvais sens.

Une bonne période à prolonger

Des clermontois qui sont dans leur meilleure période de la saison. Ils ont pris 10 points lors des cinq dernières rencontres et si on établit un classement des matches retour, c'est à dire depuis le début du mois de janvier, ils seraient septièmes, à égalité avec Nantes, Lyon et le LOSC, neuvièmes à la différence de buts. Une bonne série qui a permis de prendre un peu de hauteur au classement, d'autant plus que les équipes rivales pour le maintien étaient le plus souvent à la peine. Et les oppositions de ce dimanche (Bordeaux - Troyes et Saint-Etienne - Metz) pourraient également être favorables.

Mais avant de regarder les autres, les clermontois doivent d'abord compter sur eux-mêmes. Il reste 14 points à prendre (peut-être moins) en 12 matches pour être certains de rester en Ligue 1. Une mission qui n'a rien d'impossible. Ils ont semblé plus à l'aise à l'extérieur qu'à la maison au cours du mois de février. On a vu une équipe intelligente et efficace à Nice et Marseille alors qu'elle a semblé un peu plus empruntée au stade Montpied. A confirmer à Lille face à une équipe qui doit gagner pour rester dans la course à l'Europe.

Ogier et Bayo absents

Même s'ils ne sont que huitièmes, les lillois sont solides. Les champions de France en titre n'ont perdu qu'un seul de leurs derniers matches au stade Pierre Mauroy, face au Paris SG. Ils restent sur une belle victoire (et une polémique) à Lyon mais ils ont encore quatre points de retard à rattraper sur la cinquième place. Un parcours en championnat qui peut être perturbé par la Ligue des Champions; le LOSC va disputer son 8eme de finale retour face à Chelsea dans dix jours.

Coté clermontois, les nouvelles étaient bonnes après l'entraînement de vendredi avec tous les joueurs annoncées opérationnels. Mais patatras, Florent Ogier et Mohamed Bayo n'ont pas embarqué pour le Nord. Le capitaine a été testé positif et l'avant-centre souffre d'une douleur à la hanche. Probablement une occasion pour Grejohn Kyei de jouer un match en entier.

Lille - Clermont Foot sera à vivre, comme tous les matches du Clermont Foot, sur France Bleu Pays d'Auvergne ce dimanche à partir de 17 heures.