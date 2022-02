Ligue 1: Le Clermont Foot veut faire le break face à Bordeaux dans la course au maintien

Si battre Rennes, Nice ou encore Marseille, a pu représenter une bouffée d'oxygène au classement pour le Clermont-Foot 63, vaincre Bordeaux ce dimanche après-midi (15h) pourrait s'avérer décisif dans la course au maintien.

Face à la lanterne rouge du championnat, Clermont (15e) peut faire le break en cas de victoire, mais le coach Pascal Gastien se méfie d'une équipe qui semble retrouver un certain équilibre depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur David Guion.

Des Girondins de Bordeaux qui n'on plus le droit à l'erreur pour se sauver, et qui doivent impérativement venir chercher un résultat au stade Gabriel-Montpied ce dimanche après-midi.

Pour cette réception capitale, Clermont pourra une fois encore compter sur son public, venu déjà nombreux lors des séances d'entraînement cette semaine, mais aussi sur un groupe quasi au complet.

On joue au football pour ces moments-là ! Avoir ce public présent aux entraînements nous fait énormément plaisir - Pascal Gastien

Le soutien populaire, qui compte énormément aux yeux de l'entraîneur en chef Pascal Gastien: " On joue au football pour vivre ces moments-là ! Avoir ce public si nombreux présent aux entraînements cette semaine nous fait énormément plaisir. La présence de nos supporters à Marseille a été un véritable plus pour notre performance. On préfère voir les gens nous demander des autographes, plutôt que de nous jeter des tomates (rires)."

Seul le défenseur central Josué Albert pointe encore à l'infirmerie, tandis qu'Alidu Seidu est suspendu pour cette rencontre. Mohamed Bayo, légèrement touché à l'oeil n'était pas présent à l'entraînement de vendredi matin, mais devrait tout de même bien être présent pour ce match de la 26e journée de Ligue 1.

Une rencontre à suivre sur France Bleu Pays d'Auvergne, dès 14 h dans le Football Club d'Arnaud Ranty, puis à partir de 15h en direct et en intégralité du stade Gabriel-Montpied avec les commentaires sur place de Julien Oury et Thierry Coutard.