Ligue 1 : le Clermont Foot veut "faire mentir les statistiques" à Brest

Quand on rappelle la statistique de huit matchs consécutifs sans victoire contre le Stade Brestois, Yohann Magnin est clair : "on va essayer de faire mentir cette statistique dès ce week-end", répond le milieu de terrain clermontois.

ⓘ Publicité

Les joueurs du Clermont Foot sont sur un petit nuage avant de se déplacer à Brest pour la 36e journée de Ligue 1. Le maintien acquis depuis plusieurs semaines, sept matchs consécutifs sans défaite et une série qu'ils aimeraient encore pousser plus loin. Le groupe s'est donné l'objectif de "finir le plus haut possible" et vise une série de 10 matchs sans défaite a expliqué Yohann Magnin en conférence de presse d'avant match.

Brest, un mauvais souvenir

Mais le Stade Brestois est un club qui ne réussit pas au Clermont Foot. Huit matchs sans victoire et le souvenir d'une défaite cuisante au stade Gabriel-Montpied au match aller (3-1) alors que Brest était dernier de Ligue 1. Sans compter l'accusation d'Islam Slimani envers Johan Gastien d'insulte raciste, dont la commission de discipline de la LFP estimera qu'il n'y a "pas d’éléments suffisamment probants" dans ce dossier et que le joueur clermontois a toujours nié. Un mauvais souvenir à effacer.

Le Stade Brestois a encore besoin de quelques points pour valider son maintien. Et sur leurs trois derniers matchs, cette rencontre contre le Clermont Foot est la plus abordable sur le papier. "Il vaut mieux être de notre côté que du leur", concède Yohann Magnin. "On a vécu ce genre de matchs la saison dernière, on s'attend à un match très compliqué."

Mory Diaw incertain

L'entraîneur Pascal Gastien s'attend à subir "une grosse pression d'entrée" dans un stade Francis Le Blé qui devrait être bien rempli. Mais il promet que le Clermont Foot va jouer son jeu et que les équipes qui luttent pour le maintien avec Brest peuvent leur faire confiance pour jouer le match à fond.

Seule incertitude pour le Clermont Foot avant le coup d'envoi, l'état de forme du gardien Mory Diaw. Victime d'une blessure musculaire aux ischios, il n'a pas pu s'entrainer de la semaine. Pascal Gastien a fait le choix de convoquer ses trois gardiens pour la rencontre.