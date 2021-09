Ligue 1, 6e journée : Le Clermont Foot veut faire tomber le tonnerre sur Brest

Les Clermontois vont jouer trois matchs en une semaine (Brest ce dimanche, Rennes mercredi, Monaco dimanche prochain), et ils n'ont donc pas le temps de gamberger. Installés à la 6e place (8 points) d'un classement de Ligue 1 très serré (5 points séparent les Clermontois de leur adversaire brestois 17e), ils doivent absolument prendre des points dans l'optique du maintien.

Brest, une "équipe dangereuse" selon Pascal Gastien

Maintien que vise aussi le Stade Brestois, incapable de gagner depuis le début de la saison, mais qui a embêté le PSG (défaite 2-4), et tenu en échec Lyon, Rennes et Angers (1-1 à chaque fois).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Originaire de Brest, formé au Stade Brestois dont il suit encore la progression d'un oeil, Arthur Desmas est bien placé pour dire que le club breton va venir jouer les trouble-fêtes, pour enfin lancer sa saison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Brest s'avancera a priori sans une de ses armes fatales, Steve Mounié (un but marqué cette saison) : le coéquipier de Dossou et Hountondji en sélection béninoise est blessé et très incertain. En revanche, le Stade Brestois viendra avec deux anciens Clermontois : l'attaquant Franck Honorat (2017-2019) et le coach Michel Der Zakarian (2009-2012). Celui-ci sera toutefois en tribunes, suspendu car il a été exclu la semaine dernière contre Angers. Mais Michel Der Zakarian devrait avoir un bel accueil : lors de son mandat clermontois, il avait failli monter en Ligue 1, ce qui lui avait valu, en 2011 et 2012, le titre de meilleur entraîneur de Ligue 2.

Prendre moins de buts

En cinq matchs, Clermont a déjà encaissé plus du tiers du nombre de buts qu'il avait encaissé la saison dernière (9 sur 25) ! S'il ne se trouve pas d'excuses, le gardien clermontois Arthur Desmas estime que le Clermont Foot apprend à la dure ce qu'est l'élite.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au club, on ne s'affole pas. C'est la première saison en Ligue 1 de l'histoire du Clermont Foot, et après la rouste parisienne de samedi dernier, on s'est murés dans le travail. Le coach Pascal Gastien s'est d'ailleurs dit satisfait de ses joueurs cette semaine à l'entraînement, et a annoncé que Mohamed Bayo avait "de très fortes chances" d'être dans le groupe clermontois, après son forfait contre le PSG.