Ligue 1 : Le Clermont Foot sans Bayo veut faire un coup sur la pelouse d'un PSG diminué !

Après la trêve internationale, et malgré le forfait de Bayo, épuisé après une trêve internationale éprouvante, le Clermont Foot, troisième de Ligue 1 et toujours invaincu, affronte, ce samedi 11 septembre, un leader parisien diminué par l'absence de ses stars sud-américaines.

Messi, Paredes, Di Maria, Neymar... autant de stars sud-américaines que les 500 Clermontois qui seront au Parc des Princes auraient certainement aimé voir. Il faudra en faire son deuil : ces joueurs jouaient avec leur sélection, au Brésil ou en Argentine, dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils sont revenus vendredi dans la journée, après plusieurs longues heures de vol, et sont donc hors de forme. Impossible pour eux d'être sur la pelouse du Parc des Princes samedi.

Mauro Icardi et Sergio Ramos sont eux blessés de longue date et insuffisamment remis pour ce match. Pire (ou mieux, c'est selon), Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé sont eux aussi incertains : ils sont revenus avec des petits bobos de leur trêve internationale. Ca fait beaucoup d'absences, préjudiciables pour le spectacle, mais bénéfiques sur le plan sportif, pour les Clermontois. Malgré tout, ne comptez pas sur ceux-ci pour se réjouir : il faudra garder la tête froide, selon le coach clermontois Pascal Gastien.

Jodel Dossou se méfie également de ce PSG, même amoindri. "Certes on joue le PSG, mais on n'en parle pas trop. On le prend comme tous les autres adversaires, en étant encore plus sérieux puisque c'est le PSG. Si on fait des erreurs, on va le payer. Il ne faudra pas regretter nos occasions".

Mieux gérer qu'à Lyon

A plus forte raison, puisque Paris sera amoindri, Clermont devra donc jouer son jeu, sans complexe, et garder la tête froide face à un stade qui sera acquis à la cause de la capitale. "Tout le monde s'attend à ce qu'on prenne une volée, et assez logiquement et légitimement", a estimé le coach Pascal Gastien, dans des mots qui rappellent étrangement ceux de son prédécesseur Thierry Coutard, lors du précédent (et seul) match entre le PSG et le Clermont Foot, le 1er mars 1997, en 8e de finale de Coupe de France, conclu par une victoire clermontoise héroïque (4-4, 4 tab à 3).

Mais Pascal Gastien va plus loin. "Il ne faudra pas perdre la tête. On a tout à gagner sur un match comme ça. Il ne faut pas être crispés, en revanche il faut avoir un peu d'appréhension. Ca ne me gêne pas. Les équipes qui n'ont pas peur avant les matchs, c'est dangereux. C'est aller au devant d'une grosse désillusion."

Pas avoir peur, et en même temps, rester rigoureux. Pour Clermont, il faudra s'épargner, comme contre Paris en 1997, ou plus récemment contre Lyon et Metz, des handicaps de deux buts (ou plus) à remonter, car diminué ou pas, Paris reste le leader de la Ligue 1, candidat au titre, et voudra d'autant plus éviter un faux-pas contre le promu clermontois. "On apprend toujours de ses erreurs. On a vu le très haut niveau, face à des joueurs de grande qualité. Il faudra répondre à cette exigence, et être concentrés du début à la fin."

Un groupe au complet... sauf Bayo !

Pour ce match au sommet, le groupe clermontois sera presque au complet. Manqueront les blessés de longue date Jaby et Magnin, et surtout Mohamed Bayo ! L'avant-centre clermontois, co-meilleur buteur de Ligue 1 (3 buts), est forfait pour ce match. Le club s'en explique sur son site internet : "A la suite d’un mercato pesant autour de son avenir, le coup d’Etat vécu en Guinée au moment de sa sélection et les voyages à répétition, le meilleur buteur clermontois éprouve une fatigue physique et a été laissé au repos. Les entrainements de la Guinée ayant été annulés dimanche, lundi et mardi, du fait du coup d’Etat, et Mohamed n’ayant participé qu’à une seule séance collective avec le Clermont Foot 63, il n’a pas été jugé pleinement opérationnel."

Sinon, tout le monde est là. Oriol Busquets et Pierre-Yves Hamel, les deux dernières recrues, pourraient faire leur première apparition à l'occasion de ce match des rouges et bleus. "Ils sont prêts. On a bien travaillé pendant la trêve internationale", estime Pascal Gastien.

PSG / Clermont Foot, un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne dès 16h50, dans la foulée du match de rugby ASM / Castres.