Ligue 1 : le coach du FC Metz pique une crise contre la LFP après la programmation du match contre Lille

Frédéric Antonetti en veut à la Ligue de Foot Professionnel ! En cause : la date et l'horaire fixés par la LFP pour la réception de Lille. Avec cette programmation, le club à la Croix de Lorraine devra jouer début avril trois matchs en six jours.