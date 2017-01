Ligue 1: le Coréen Chang-Hoon Kwon a signé au DFCO!

La nouvelle bruissait depuis de longs jours en raison de fuites dans la presse. Chang-Hoon Kwon a été officiellement présenté ce jeudi 19 janvier 2017. Son nouveau club c'est donc Dijon où il s'est engagé pour une durée de 3 ans et demi.

Des jours et des jours qu'on en parlait, cette fois-çi c'est officiel, le Coréen Chang-Hoon Kwon a signé au club. Le jeune milieu offensif de 22 ans est donc Dijonnais jusqu'en 2020. Chang-Hoon Kwon a été présenté ce jeudi matin au centre d'entraînement des Poussots. Il était accompagné d'une traductrice et de ses deux agents. A ses côtés, à la table d'interview, Olivier Dall'Oglio son nouvel entraîneur, Sébastien Larcier le superviseur du club et bien sûr Olivier Delcourt le président du club.

Présentation officielle du joueur en présence de Sébastien Larcier (à gauche), sa traductrice, Olivier Dall'Olgio et le président Olivier Delcourt (à droite) © Radio France - Thomas Nougaillon

Il ne parle pas le français...

Chang-Hoon Kwon a débarqué mercredi soir en France après un très long voyage en avion. Il ne parle pas anglais et bredouille à peine quelques mots en français. Le club a décidé de lui laisser le temps de s'intégrer. Pas de date précise, pas de match coché sur le calendrier. Pour l'instant Chang-Hoon Kwon doit prendre ses marques.

Il faudra un peu de temps avant de voir Chang-Hoon Kwon avec son nouveau maillot © Radio France - Thomas Nougaillon

Combien a coûté ce nouveau joueur au DFCO?

Combien a coûté cette nouvelle recrue, la première du mercato hivernal au DFCO? On parle d'1 million 500 mille euros. Information qui n'a pas été confirmée ou infirmée d'ailleurs par Olivier Delcourt, le président du DFCO qui n'a pas voulu donner de somme.

Le mercato hivernal n'est toujours pas fini à Dijon

Par ailleurs, toujours au rayon mercato, le départ de Johan Gastien à Brest en Ligue 2 est "une question de temps" selon le président Olivier Delcourt. Il a confirmé, ce jeudi 19 janvier 2017, qu'un transfert est bien dans les tuyaux. Si ça se fait, a t-il dit, le joueur sera forcément remplacé. Cela signifie qu'il devrait encore y avoir du mouvement au DFCO, où, on n'en a pas encore fini avec ce mercato hivernal…