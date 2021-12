Ligue 1 - le débrief de la défaite strasbourgeois face à Marseille (0-2)

Fin de série pour le Racing, battu ce dimanche à la Meinau par une équipe marseillaise réaliste et bien en place défensivement (0-2). Les Strasbourgeois rétrogradent à la 7ème place de la Ligue 1. Réactions, analyses et statistiques.

LES DECLAS :

- L’entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan : "Il me paraissait clair que celui qui marquerait en premier aurait un avantage conséquent. C'était un match assez fermé, tactique, avec un bloc équipe en face bas, avec peu d'espaces, très dense athlétiquement. On a les opportunités pour prendre le score et aussi pour égaliser avec Ludo (Ajorque). Reims était venu en défendant très bas, Marseille aussi. Ça sera peut-être une tendance à la Meinau pour les futurs adversaires, il faut qu'on s'y prépare".

L’ANALYSE DE NOTRE CONSULTANT CLAUDE SPRENG :

L’HOMME DU MATCH :

Ludovic Ajorque a été pour une fois malheureux à la conclusion. Le Réunionnais avait marqué lors de ses trois derniers matchs à la Meinau, mais le meilleur buteur du Racing est cette fois resté muet. Il a manqué deux occasions d’égaliser, d’abord sur une frappe enroulée du droit, puis surtout sur un centre d’Anthony Caci, qu’il n’a pas repris de manière suffisamment puissante à trois mètres du but marseillais.

LA STAT : 0.

Le Racing n’est toujours pas parvenu à s’imposer face à Marseille depuis son retour en Ligue 1 à l’été 2017. Il se contente de trois matchs nuls et cinq défaites.