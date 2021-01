Ligue 1 : le défenseur de Strasbourg Kenny Lala part à l'Olympiakos, Frédéric Guilbert devrait arriver

Arrivé libre à l'été 2017 à Strasbourg, Kenny Lala va quitter le Racing cet hiver, s'il passe avec succès sa visite médicale à l'Olympiakos. Le coordinateur sportif Kader Mangane a confirmé dans la soirée que les deux clubs avaient trouvé un accord, sans préciser la durée du contrat (trois ans et demi selon plusieurs médias), ni le montant du transfert.

En conférence de presse, Thierry Laurey avait annoncé le forfait très probable de Kenny Lala pour le match de Reims ce dimanche, à cause d'une douleur au talon, qui devenait de plus en plus vive. Selon Kader Mangane, le joueur est effectivement blessé et n'aurait pu être aligné dimanche.

Kenny Lala a soufflé le chaud et le froid cette saison

Kenny Lala est le seul joueur de l'effectif strasbourgeois à avoir débuté les vingt-et-une rencontres de Ligue 1 cette saison. Il était monté en puissance à l'image de l'équipe, avec de bonnes statistiques offensives (trois buts et trois passes décisives), mais aussi beaucoup de déchets dans son jeu (c'est le joueur à avoir perdu le plus de ballons en Ligue 1).

Touché comme les autres clubs de Ligue 1 par la crise sanitaire et ses matchs à huis clos, et la défaillance du diffuseur Médiapro, le Racing avait tout intérêt à vendre Kenny Lala cet hiver pour renflouer un peu ses caisses. Le défenseur latéral droit de 29 ans arrivait en effet en fin de contrat en juin prochain et serait alors parti libre.

13 buts et 16 passes décisives avec le Racing en Ligue 1

Avec le Racing, Kenny Lala a frappé aux portes de l'équipe de France en 2019 et remporté la Coupe de la Ligue la même année.

Au total, l'ancien Lensois Kenny Lala a inscrit 13 buts et 16 passes décisives en Ligue 1 avec le Racing, de loin les meilleures statistiques offensives pour un défenseur depuis le retour du club dans l’élite.

Guilbert pour remplacer Lala ?

Le Racing a désormais jusqu'au lundi 1er février pour trouver un remplaçant à Kenny Lala. Selon nos informations, le club strasbourgeois veut se faire prêter Frédéric Guilbert. Le joueur de 26 ans passé notamment par Bordeaux et Caen est poussé vers la sortie par son club anglais d'Aston Villa, où il n'a pas de temps de jeu depuis le début de la saison.

Le coordinateur sportif Kader Mangane a aussi confirmé que Mohamed Simakan resterait au moins jusqu'en juin à Strasbourg et que pour l'instant, en tout cas, il n'y avait pas d'autre départ envisagé avant la fin du mercato hivernal.