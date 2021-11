Ligue 1 - Le défenseur strasbourgeois Gerzino Nyamsi : "Je devais partir pour pouvoir grandir"

Sur son prénom, si original

"Je suis d'origine camerounaise, après mes parents ont voulu rajouter du Brésil, on va dire". Référence à Jaïrzinho, une légende du foot brésilien aux côtés de Pelé dans les années 1960 et 1970. Le père de Gerzino Nyamsi était fan de cet ailier virevoltant, qui a notamment porté les couleurs de l'OM. On a vérifié dans les statistiques de l'INSEE, il n'y a pas (a priori) d'autre Gerzino répertorié en France.

Sur Julien Stéphan, qui l'a déjà entraîné en moins de 19 ans au Stade Rennais, avant de le faire venir cet été au Racing

"Il est minutieux dans son travail, il est exigeant. Il ne fait rien au hasard dans sa façon d'aborder les choses, les matchs, les entraînements. Il y a un but derrière, il est stratège. Dans ma génération à Rennes, on se disait qu'il allait être entraîneur en pro. Après on ne savait pas que ça serait aussi tôt".

Sur le virage donné à sa carrière en quittant sa Bretagne natale pour l'Alsace

Gerzino Nyamsi n'a joué que 38 matchs officiels, dont 29 en Ligue 1 avec Rennes, son club formateur. Depuis son arrivée à Strasbourg, il est titulaire au sein de la charnière centrale du Racing. "Je sentais déjà depuis un an ou deux même que je devais - entre guillemets - me chercher ailleurs, partir pour pouvoir grandir, nous a t-il raconté. Que ça soit footballistiquement ou même en tant qu'homme, les deux sont liés, je pense. J'ai réussi à avoir ce challenge et je suis très content".

Sur l'excellent début de saison du Racing

"C'est bon pour le club, c'est bon pour l'équipe, c'est bon pour le mental. On peut toujours faire mieux, mais il y a eu des bons contenus, des choses encourageantes pour la suite. On est contents, on ne vas s'arrêter là-dessus. Ici je kiffe l'ambiance, je sens la ferveur des supporters, leur soutien et leur force".

Sur son avenir possible en sélection du Cameroun

S'il continue à être performant. Gerzino Nyamsi pourrait s'ouvrir les portes de la sélection camerounaise et marcher ainsi dans les pas d'Alexander Djiku. Son compère en charnière centrale a intégré la sélection du Ghana, grâce à ses prestations avec le Racing.

"J'ai déjà été contacté par la fédération camerounaise l'année dernière, dévoile le défenseur strasbourgeois. Étant donné mon temps de jeu à Rennes, je pensais que c'était peut-être un peu prématuré, qu'il fallait prendre un peu le temps et qu'à un moment donné, ça se fera si ça doit se faire".

Le replay de 100% Racing avec Gerzino Nyamsi c'est ICI.