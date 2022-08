Ligue 1 : le déplacement des supporters rennais à Lens encadré par la préfecture du Pas-de-Calais

Ce samedi, les supporters rennais sont attendus en nombre dans le parcage du Stade Félix Bollaert-Delelis à Lens pour le match entre le Stade Rennais et le RC Lens. Le préfet du Pas-de-Calais a pris un arrêté ce jeudi pour encadrer la venue des nombreux fans Rouge et Noir. Les supporters rennais ne pourront ni circuler ni stationner dans le centre-ville de Lens et aux abords du stade jusqu'à 19h samedi. Un point de rendez-vous obligatoire a été fixé rue Marcel Caron à Liévin, avant que les supporters ne soient escortés au stade par les forces de l'ordre à partir de 19h.

Un arrêté justifié par des "tensions internes" entre les ultras rennais

Mais cet arrêté n'est motivé que vaguement par de possibles affrontements entre supporters des deux clubs. Pour justifier sa prise de décision, le préfet du Pas-de-Calais cite surtout "l'existence de tensions internes récurrentes entre les supporters rennais indépendants et la section ultra du Roazhon Celtic Kop entraînant des tensions entre les deux groupes opposés politiquement". Le préfet évoque aussi un affrontement passé entre le RCK et des indépendants rennais, rejoints par le groupe indépendant d'extrême droite Youth Lens, lors d'un précédent déplacement lensois à Rennes. Toujours selon la préfecture, les services de renseignement auraient permis d'identifier la venue des supporters à risque.