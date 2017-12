Ce mercredi 20 décembre, le FC Metz s'est imposé à St Symphorien contre Strasbourg (3-0). Les buteurs lorrains sont Florent Mollet, Emmanuel Rivière et Nolan Roux. Au classement, les grenats sont toujours derniers. Mais le barragiste n'est plus qu'à 8 points.

Metz, France

" Embraser le derby " . C'est la banderole déployée avant le coup d'envoi par quelques ultras messins de la tribune Ouest. Un message qui a été entendu par les protégés de Frédéric Hantz., victorieux, du promu alsacien, 3 à 0.

Après une première période encourageante, les grenats ont su enfin, après la pause élever leur niveau de jeu à à St Symphorien. Les strasbourgeois, pourtant invaincus depuis 6 journées, n'ont pas pu rivaliser avec la hargne, l'agressivité et l'efficacité messine. Une partition lorraine plus aboutie et mieux maitrisé qui permet de signer un 2ème succès consécutif en championnat.

A l'approche de la trêve hivernale, les coéquipiers de Renaud Cohade, le capitaine messin ont enfin montré de l'orgueil. Alors certes, ce tour d'honneur en fin de match, ne fait pas oublier les déconvenues et les échecs passés qui ont conduit le FC Metz à la place de lanterne rouge, mais il permet aux grenats de se rapprocher de leurs supporters, dont certains entrevoient en 2018 une inespéré remontada

Les plus de France Bleu Lorraine

Les 3 buts messins, tous bien pensés et bien construits

Le jeune Vahid Selimovic, en défense, qui n'a jamais paniqué, malgré sa 1ère titularisation à St Symphorien

Les supporters des 2 camps qui se sont bien tenus

Les regrets de France Bleu Lorraine