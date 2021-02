Ligue 1 : le derby de la côte d'alerte pour l'OGC Nice face à Monaco

Le Gym ne joue pas au même étage que son voisin cette saison. L'AS Monaco est la meilleure équipe de France depuis le début de l'année, 4e de Ligue 1 et au pied du podium après 5 victoires d'affilée. Avec cette impression de puissance et de vitesse qui se dégage de ce collectif façonné par son entraîneur charismatique Niko Kovac, véritable patron du vestiaire monégasque.

Ursea tâtonne encore

En face, Adrian Ursea tâtonne encore avec ses jeunes aiglons avec seulement 9 points pris en 10 matchs de Ligue 1 depuis sa prise de fonction début décembre. 13e au classement le Gym voit la zone rouge se rapprocher et ce match ce mercredi soir ressemble davantage au derby de la côte d'alerte pour les Aiglons.

Retour de Schneiderlin, première pour Todibo

Sur la pelouse de Louis II, plusieurs joueurs font leur retour de chaque côté. Fabregas et Aguilar réapparaissent dans le groupe monégasque. Côté Niçois, Rony Lopes et Morgan Schneiderlin sont aptes à démarrer estiment Adrian Ursea, qui peut également compter sur sa nouvelle recrue Jean-Clair Todibo. En revanche Hicham Boudaoui est suspendu.

AS Monaco - OGC Nice : derby à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur dès 20h45 sur France Bleu Azur avec Dominique Poulain, Patrice Alberganti et Maxime Bacquié aux commentaires. Coup d'envoi 21h.