Ligue 1 : le derby, tournant de la fin de saison pour l'AS Nancy Lorraine ?

L'AS Nancy Lorraine a l'occasion de faire un pas vers le maintien face à un adversaire à sa portée. Les Nancéiens se déplacent sur le pelouse de Metz, une équipe en quête de revanche après la gifle reçue à l'aller 4-0.

C'est le match de l'année pour de nombreux passionnés de football en Lorraine. L'AS Nancy Lorraine se déplace sur la pelouse du FC Metz pour la 35e journée de Ligue 1 ce samedi à Saint-Symphorien. En jeu, la suprématie régionale mais aussi un pas vers le maintien dans l'élite. Le poids de la défaite messine 4-0 à l'aller n'est pas à négliger.

Il s'agit du 54e derby entre les deux équipes en 50 ans d'histoire pour l'AS Nancy Lorraine. S'imposer serait une vraie performance pour les Nancéiens qui n'ont gagné que six fois en Moselle. Mais un succès nancéien permettrait surtout de revenir à un point du voisin à trois matchs de la fin de saison.

A l'aller, l'ASNL avait dominé le FC Metz 4-0. Un match qui reste en travers de la gorge des Messins. Thomas Didillon, le portier grenat n'hésite pas à parler de vengeance. Il n'y a pas grand chose à ajouter en terme de motivation, explique l'entraîneur messin Philippe Hinschberger :

On a pris une branlée au match aller. Il y a suffisamment d'éléments pour qu'on soit gonflés à bloc. On est dans l'état d'esprit d'un match à domicile contre Nancy qui peut nous permettre d'atteindre 39 points, et de nous rapprocher de notre unique objectif : le maintien."