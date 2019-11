Ligue 1 - Le DFCO à Lille pour enchaîner

Et si le DFCO enchaînait dans le nord? Après un beau succès le week-end dernier contre Rennes, les dijonnais se déplacent ce samedi à Lille pour la 15e journée de Ligue 1. Toujours friables à l'extérieur, les joueurs de Stéphane Jobard vont se mesurer à une formation qui joue la Ligue des Champions.

Dijon, France

C'est un DFCO presque au complet qui joue ce samedi à Lille, 10e au classement pour la 15e journée de Ligue 1. Hormis les absences de Nayef Aguerd et Glody N'Gonda, tous les deux blessés, le coach dijonnais devrait pouvoir compter sur l'ensemble de son effectif. En attaque, Stepphy Mavididi, est de nouveau opérationnel.

Depuis le week-end dernier, les dijonnais ne sont plus relégables (17e). Ils jouent mieux, même si tout n'est pas parfait à l'image de leur première mi-temps contre Rennes où les joueurs de Stéphane Jobard ont encore donne des ballons a l adversaire. En conférence de presse, l'entraîneur dijonnais a souhaité que son équipe soit plus audacieuse.

Comme Paris, Marseille et Lyon, Lille fait partie des grosses cylindrées de ce championnat. C'est aussi le genre d'équipe qui pour l'instant réussit bien au DFCO. (1 victoire et 2 nuls). Pour Stéphane Jobard, plus qu'une question de motivation, c'est surtout qu'à chaque fois, l'entraîneur dijonnais a dispose d'un effectif presque au complet. Enfin, les dijonnais pourront compter sur une fatigue des lillois qui ont joué mercredi face à L'Ajax.

►Lille-Dijon, ce samedi à 20 heures au stade Pierre Mauroy