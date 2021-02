Ligue 1 : le DFCO bientôt avec une défense à trois ?

En difficulté en Ligue 1, plus friable défensivement depuis quatre matchs, le DFCO pourrait prochainement changer de système de jeu. Adieu la classique défense à quatre, bienvenue à la défense à trois ?

Le DFCO pourrait bientôt changer de visage, en ce mois de février 2021. Rassurez-vous, aucun changement de logo, de maillot ou de stade n'est en vue. En revanche, les supporters des "Rouges" pourraient bientôt constater un changement de système tactique. Exit la défense à quatre, avec un 4-2-3-1, un 4-4-2, plus rarement un 4-3-3 voire un 4-1-4-1. L'entraîneur David Linarès pourrait opter dans les prochaines semaines pour une défense à trois, et pourrait mettre en place un 3-5-2 ou un 3-4-3. Ce ne sera en tout cas pas contre le LOSC en Coupe de France, mercredi 10 février, puisque Sénou Coulibaly est suspendu.

Pourquoi mettre ce système en place ?

Ce système à trois défenseurs a fait les belles heures de certaines équipes mythiques, comme la Juventus des années 2010, mais est aussi régulièrement utilisé par des écuries de Ligue 1, comme Montpellier ou Lens. Quand on lui demande si ça le tente, David Linarès, l'entraîneur dijonnais, répond : "Clairement". "Ça correspond aussi à la qualité de nos joueurs", explique le technicien, qui déplore la perte récente d'une solidité défensive, avec neuf buts encaissés sur les quatre derniers matchs - autant que sur les onze premiers qu'il a dirigé cette saison.

"Je pense que ça peut être une éventualité, après on a très peu de temps pour le travailler. J'ai pris mes fonctions en cours de saison, et depuis on joue tous les trois jours, avance Linarès. C'est un système qu'il faut travailler mais c'est quelque chose que j'ai en tête depuis pas mal de temps". Pas tout de suite donc, mais après le match de Nîmes, dimanche 14 février, le DFCO retrouve un rythme "normal" avec un match par semaine.

Comment jouer ?

"Avec la défense à trois, aujourd'hui, il n'y a plus de libéro à l'ancienne, ça n'existe plus, détaille Linarès. C'est cette défense à plat qui permet de ressortir le ballon en supériorité numérique. La qualité de Jonathan Panzo est très intéressante la-dessus". On le comprend, ce système tactique a pour vocation d'apporter de la solidité défensive, mais doit aussi permettre au DFCO - plus mauvaise attaque de Ligue 1 - de se créer davantage d'occasions !

Dans ce système-là, le rôle des joueurs de couloirs, des "pistons", est également crucial. "J'ai des joueurs qui aiment bien contre-attaquer, donc forcément ce système libère un peu plus les couloirs. En cours de match, souvent, on recherche la supériorité numérique, avec un milieu qui s'abaisse, soit entre les deux centraux, soit sur les côtés, avance Linarès. Les systèmes aujourd'hui ne sont pas figés. Ce qui compte, ce sont les déplacements, les mouvements des joueurs. Ça peut permettre aussi à certains joueurs de se sentir un peu plus libérés".

Quelle défense avec ce système ?

Faisons un petit état des lieux des forces en présence. Le DFCO dispose de trois défenseurs centraux de "métier", avec Bruno Ecuele Manga, Sénou Coulibaly et Jonathan Panzo. Wesley Lautoa peut également dépanner dans ce secteur.

Pour les latéraux, à gauche, Dijon compte dans ses rangs Glody Ngonda, Anibal Chala et Arthur Zagre. A droite, le DFCO dispose de Fouad Chafik, Sacha Boey et Ahmad Ngouyamsa. Mais avec ce système, d'autres joueurs moins défensifs, mais avec un gros volume de course, pourraient prendre place sur les ailes, comme par exemple Junior Dina Ebimbe.