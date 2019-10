Ligue 1 : le DFCO dernier du classement après la défaite face à Brest (2-0)

Brest, France

Dijon est retombé dans ses travers ce samedi soir pour la 11ème journée de Ligue 1. Après quatre matchs sans défaite, les Bourguignons ont été battus 2 à 0 à Brest, le DFCO a craqué en trois minutes sur des buts de Lasne (1-0, 49e) et Bain (2-0, 52e).

Une prestation très décevante et pas à la hauteur des attentes du coach

"Je pense qu'on a donné les ballons pour que Brest nous mette à mal, explique Stéphane Jobard l'entraîneur du DFCO. J'étais déjà content de revenir à 0-0 à la première mi-temps. On pensait mettre le curseur un peu plus haut en terme d'engagement et de concentration, en fait on s'effondre en trois minutes. J'ai pas reconnu mon équipe ce soir, j'étais un peu déçu."

Dijon retombe à la dernière place du classement avec 9 points. "J'oublie un peu le classement. Je m'étais pas focalisé dessus depuis le début, l'idée c'est d’engranger des points, je pensais pouvoir le faire face à Brest," ajoute Stéphane Jobard. Il va falloir penser plus au classement.

Prochain match mardi à Bordeaux en coupe de la Ligue avant la réception de Paris, vendredi, en Ligue 1.