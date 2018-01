Dijon, France

Quel mal ronge le DFCO? Après une fin d'année 2017 qui a vu l'équipe de Dijon se hisser dans la première moitié du championnat, le début 2018 vire presque au cauchemar pour les joueurs d'Olivier Dall'Oglio. Un nul à domicile face à Metz (1-1), suivi de deux défaites à l'extérieur à Paris (8-0) et à Strasbourg (3-2). Si on ajoute l'élimination en coupe de France également face à Strasbourg (3-2), le bilan comptable du DFCO n'est guère reluisant: quatre matches, trois défaites, un nul, 15 buts encaissés, 3 buts inscrits. Si il n'y a pas le feu dans la maison "rouge", il va falloir vite réagir et prendre des points. Ça commence dès ce vendredi soir face à Rennes.

Avec seulement trois points d'avance sur Lille, 18e et barragiste, le DFCO n'a pas le droit à l'erreur. "C'est vrai que l'on traverse en ce moment une mauvaise passe," reconnaît Olivier Dall'Oglio."Vous allez dire que je me répète, mais encore une fois c'est plus un problème de concentration et d'implication de la part de mes joueurs. On doit rester concentrer de la première à la dernière minute. Sur le plan du jeu, je me fais moins de souci," ajoute le technicien dijonnais.

Pour renouer avec la victoire, les dijonnais vont devoir battre Rennes. Et ce ne sera pas une partie de plaisir, préviens le coach du DFCO: "Rennes est une belle équipe. Ils ont des joueurs qui ressortent bien le ballon. Ça joue vite. A nous de les empêcher d'imposer leur jeu. On va se frotter à une équipe solide."

Pour cette rencontre, l'entraîneur dijonnais va devoir se passer des services de Romain Amalfitano, blessé et de Papy Djilobodji qui purge son troisième match de suspension. Cédric Varrault blessé à la cuisse lors du match contre Paris a repris l'entraînement ce mercredi. Mais le défenseur dijonnais risque d'être un peu juste pour jouer contre Rennes.

L'objectif du DFCO, c'est le maintien

Les mauvais résultats actuels du DFCO n'entament pas le moral des joueurs. "Le groupe vit bien," affirme Florent Balmont. "On sait que l'on est moins bien en ce moment. On sait ce qu'il faut corriger. C'est avant tout des fautes d'inattentions mais il ne faut pas oublier aussi que l'objectif du club, c'est le maintien. On l'oublie parce qu'à un moment donné, on a accumulé les bons résultats à domicile (quatre victoires consécutives, NDLR), mais il faut rester humble. Notre souci actuel, c'est de supprimer les passages à vide sur un match." Enfin, un succès face à Rennes permettrait au DFCO d'aborder le prochain déplacement à Troyes avec plus de sérénité.

En rouge, Florent Balmont pour le DFCO face à Nantes © Maxppp - PQR/OUEST FRANCE

Dijon-Rennes, c'est ce vendredi soir à 20 heures 45 au stade Gaston Gérard.