Julio Tavarès, est désormais le joueur du DFCO le plus capé

Dijon, France

Comme la saison dernière, le DFCO entame le championnat de Ligue 1 par un déplacement. Après Marseille, il y a un an, c'est face à une autre équipe du sud de la France que les hommes d'Olivier Dall'Oglio vont se mesurer : "c'est une nouvelle aventure qui commence pour nous. Il faut rester modeste," avoue le coach dijonnais. " On sait que l'on sera surveillé un peu plus par les autres équipes.

Olivier Dall'Oglio l'entraîneur dijonnais lors de la conférence de presse d'avant match © Radio France - Stéphand Parry

On repart de zéro, Olivier Dall'Oglio

Pour Olivier Dall'Oglio, l'objectif de ce début de saison, c'est de former un groupe : " J'attends de mes joueurs qu'ils aient un comportement individuel au service de l'équipe. La motivation est là. Maintenant, il faut former un collectif." L"entraîneur dijonnais sait que son équipe sera attendue également sur le plan défensif. "J'attends un état d'esprit plus rigoureux, davantage de concentration de la part de mes joueurs, notamment lorsque l'on perd le ballon sur les phases offensives."

Des renforts attendus

Il reste encore quelques jours avant la fin du mercato. Si l'on en croit, le coach dijonnais, des choses peuvent encore se passer. Au moins un renfort est possible en défense. En attendant, le DFCO va pouvoir se tester face à une solide équipe montpelliéraine. "Sachant que l'équipe du mois d'août est rarement la même que celle du mois d'octobre, il nous reste encore beaucoup de points à régler."

Pour ce premier rendez-vous de la saison, le DFCO devra se passer des services de Florent Balmont et Chang Hoon Know toujours blessés et de Yoann Gourcuff à court de forme.